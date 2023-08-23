【解读】GDP增速被指未达预期 中国经济的“几架马车”哪里出了问题？

根据中国统计局发布的最新数据公布了2023年上半年的国内生产总值（GDP）数据。有分析认为，拉动中国经济的“几架马车”中，出口和房地产表现低迷，但最新经济数据也表明，中国经济正在疫情后恢复的轨道上。





最新数据显示，2023年上半年，中国国内生产总值达到593,034亿元人民币（约合126,573亿澳元）。其中，第一季度GDP同比增长4.5%；第二季度增长6.3%，环比增长0.8%。





悉尼大学商学院国际商务讲师李薇在接受SBS中文普通话采访时表示，尽管出口和房地产方面的最新数据没有达到预期，但中国的经济复兴战略不应只关注这些传统支柱。



后疫情时代的经济任务

2022年，由于新冠疫情封锁的影响，中国年度GDP为3%，没有达到5.5%的增长目标。





李薇博士指出，传统经济强省浙江、广东、海南等表现差强人意，GDP增速分别为3.1%，1.9%、0.2%，北京和上海的GDP增速则分别为0.7%和负0.2%。





“所以今年是疫情后首次开放经济，在经历了去年经济的预期发展水平和最后实际水平的差距之后，今年中国经济的重点应该是保证增长，尤其是经济可以达到之前预期的增长水平。”





2023年3月的“两会”期间，中国设定了2023年全年经济增长5%左右的目标——第二季度的GDP增速已经达到了这一数值。





中國經濟面臨挑戰，澳洲會受損嗎？ Credit: Costfoto/Sipa USA



李薇博士认为，扩大消费是中国政府的首要任务。





本年初，中国中共中央国务院引发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，并指出针对中国中长期扩大内需面临的主要问题，特别是有效供给能力不足、分配差距较大、流通体系现代化程度不高、消费体制机制不健全、投资结构仍需优化等堵点难点，部署实施扩大内需战略的重点任务。





李薇博士告诉SBS中文普通话，近期的经济数据表明，中国消费市场正在从疫情影响中复苏，受疫情影响严重的国内旅游行业等线下服务业迅速反弹。





“今年前五个月，中国零售总额为18.76万亿元人民币，同比增长9.3%。截至5月份，食品和饮料销售额增长22.6%。这是令人鼓舞的迹象，中国不同地区正在推出各种活动，进一步刺激经济。”





另一方面，中国人民银行的数据显示，2022年底中国家庭储蓄率俄日17.84万亿人民币，达到历史新高。





“这将相当于家庭总收入的三分之一以上。意思是，实际上很多的家庭消费者，经历了疫情，尤其是经济内部和国际经济的不稳定，特别是房地产投资表现不佳，家庭一方面家庭开始减少消费，另一方面也在投资上更加谨慎。“





七月份，中国消费者价格指数同比下降0.3%，这是两年来首次下降。





这就是为什么从政府角度来说，要用一种政策引导，通过消费方面的鼓励政策，包括医疗、养老方面相应的配套政策改革，让消费者更放心地把存款作为消费领域投入到服务业、投入到对产品需求的行业中，从而拉动经济增长。

制造业和出口下滑

8月15日，中国国家统计局举行新闻发布会，介绍7月份国民经济的运行情况。





在会上，中国统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，中国消费市场的恢复态势仍在持续，服务、社会消费品零售额保持较快增长。但是，7月货物进出口总额同比下跌8.3%，房地产开发、投资数据增长进一步下滑。





李薇博士认为，中国经济的两大传统支柱——制造业和房地产没有达到预期。





从贸易出口来看，在经历了放弃清零政策初期的迅猛两位数增长后，中国出口贸易额出现了明显的下降趋势。





根据中国海关总署的数据，7月份，货物进出口总额同比下降8.3%，其中，货物出口总额下降9.2%。这也是连续第三个月录得出口下降。





Source: AAP



从季度来看，中国上半年货物进出口总额同比增长2.1%，一半贸易进出口增长4%。





“中国是非常重要的主要出口国家。往年来说，我们看到出口方面的数据基本上都是双位数，或者是8%、9%的比较高的增长水平。“





李薇博士强调，疫情期间的经济增长基数是较低的，而上半年的经济数据并没有表现出人们预计中的迅猛反弹。





在这一背景下，制造业产出下降成为中国经济的主要障碍之一。今年前5个月，中国的工业利润较2022年下降18.8%。





“这主要是因为合规负担较高，需求疲软以及通货膨胀上升引发的全球制造业放缓。“



房地产投资缩水

中国国家统计局数字显示，今年1月至5月，全国房地产投资同比下降7.2%，其中住宅投资下降6.4%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降6.2%，房屋新开工面积下降22.6%。





近日，恒大、碧桂园等中国房地产巨头的巨额债务违约正在引发新一轮的房市动荡。





但是，李薇博士认为，中国已经意识到2008至2009年全球金融危机期间基础设施投资刺激措施的教训，并不想再次引发房地产市场的严重泡沫。





“中国中央政府对于房地产的投资有明显的改变态度，“李薇博士说，”跟10年前相比，现在房地产投资有过剩的表现，而且的确造成了很多生产力低下的项目投资。“









李薇博士认为，一方面，中国仍大力推进高铁、高速公路、机场、风电场和水资源保护设施等传统基础设施建设。





但这一战略能否取得成功，取决于中央政府能否对现有的地方政府债务问题采取紧急而有效的应对措施。





“地方政府的债务水平不像2008年和2009年当时比较良好的水平。现在，很多地方政府债务水平很高，代表它无法继续通过中央拉动基础设施建设投资、地方政府全力推入的这样的方式。这方面的力度肯定没有金融危机那时那么强。“





另一方面，李薇博士认为，中国正在包括5G基站、数据中心在内的新型基础设施投资方面加快步伐。





“新的基础设施投资更加涉及到互联网、高科技领域，比如医疗健康、大数据、人工智能等方面的发展。再有就是零碳排放产业、可再生能源的产业制造转型和投资方面，也是政府会比较支持的一个领域。“





请点击收听完整采访：



LISTEN TO 【解读】GDP增速被指未达预期 中国经济的“几架马车”哪里出了问题？ SBS Chinese 23/08/2023 18:11 Play





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



