生活成本问题导致澳洲社会凝聚力正在下降

据报道，澳大利亚的社会凝聚力在多个方面都有所下降。





斯坎伦基金会研究所（Scanlon Foundation Research Institute）的2023年度《社会凝聚力测绘报告》显示，经济压力和不平等是如今两项影响澳大利亚人最重要的问题。





澳大利亚国立大学的奥唐纳（James O'Donnell）博士是这份报告的作者。





他说：“社会凝聚力的衡量标准是一种真正的多维结构，它包括到了我们对澳大利亚当地社区的归属感、对他人和政府的信任感、我们感到幸福和经济有保障的程度、我们参与社区活动和志愿服务的程度以及我们对来自其他不同背景的人的接纳程度。社会凝聚力在几个不同的方面都有所下降。因此，我们的报告称，我们对澳大利亚的归属感越来越弱，我们更有可能面临经济压力，我们更关注经济不平等，我们对政府的信任度也越来越低。”





2023年的新报告收集了7500名受访者的意见，共提出90多个问题，涉及移民、多元文化、澳大利亚面临的主要问题、政府和社区生活等。





而2020年的调查报告显示，在新冠疫情大流行期间，多个社会凝聚力指标都出现了强劲的增长，但最新的数据却显示这些增长正在减弱。





2020年，52%的人表示对澳大利亚有很强的归属感，但到2023年，这一数字已降至48%，创历史新低。





对澳大利亚的生活方式和文化感到非常自豪的人数下降至37%。





84%的人认为高收入人群和低收入人群之间的差距过大，这一数字也创下历史新高。





澳大利亚民族社区委员会联合会主席卡利（Carlo Carli）说，有关当地的和国际形势的辩论是非常激烈和政治敏感的，这一点以及最近的经济压力都减弱了澳大利亚的社会凝聚力。





他说：“澳大利亚在社会凝聚力方面投入了大量精力，澳大利亚的整个多元文化项目就是为了提高社会凝聚力。社会凝聚力有时会出现波动。我认为，目前我们的社会凝聚力受到了一些压力。我们就原住民议会之声是否应该通过进行了一场艰难的辩论。由于高通胀、低工资增长和高利率等种种原因，澳大利亚家庭的财务状况急剧下降。最后，中东冲突也给我们带来了困难。”





尽管经济问题令人担忧，但受访者对文化多样性仍然充满热情，89%的澳大利亚人认为多元文化主义对澳大利亚有利，86%的人认为移民对澳大利亚经济有利。





调查还显示，80%的人认为他们属于自己的社区，64%的人说邻里间有强烈的社区意识。





然而，这些看法会因所谈话的对象以及澳大利亚和国际政治形势的不同而表现出差异。





犹太和穆斯林社区就是一个很好的例子。





自10月7日以色列和哈马斯在加沙发动战争以来，警方记录在案的反穆斯林和反犹太事件数量有所增加。





阿布拉莫维奇(Dvir Abramovich）是澳大利亚反诽谤委员会的主席。





他说，自战争爆发以来，反犹太主义事件的发生率上升。





“我们中的许多人感到处处被围困着、紧张不安，因为我们看到那些我们认为是朋友和盟友的人实际上背弃了我们，离我们而去。因为当年纪尚小的犹太学生在学校里被称作炸弹客，被包围并被指控为婴儿杀手时，当人们被当街辱骂时，当犹太企业遭到抵制时，这一切都令人震惊。犹太社区一直是澳大利亚社会的正式参与者，一直在努力践行宽容、团结与和谐，我们确实感到这是一个真正的威胁。”





澳大利亚伊斯兰理事会联合会（Australian Federation of Islamic Councils）的首席执行官达布西（Kamalle Dabboussy）说，各方都感受到了中东冲突的火药味。





“我们必须认识到，仇视伊斯兰教的袭击事件时有发生。仇视伊斯兰教的袭击事件正在增加，我认为增加了十倍。当然，在我所在的城市悉尼，我们联合会接到的仇恨电话也有增加。我们选择不过多地公布这些情况，因为我们不想让社区内部的更加担忧。”





虽然过去十年来对多元文化和移民的支持率一直很高，但歧视和偏见在2023年仍然很普遍。





18%的人表示，在过去12个月中，他们曾因肤色、种族或宗教信仰而遭受歧视，这一比例对比2022年的16%有所上升。





澳大利亚多元文化协会（Multicultural Australia）首席执行官卡斯特利（Christine Castley）认为，在新冠疫情后所面临的压力影响了公众对澳大利亚凝聚力的看法。





“因此，我认为，作为一个国家，我们真正需要做的是努力建立弹性，努力建设我们都需要具备的力量，即能够彼此接触、联系和沟通。学习如何跨越差异，学习如何带着我们不同的历史、故事和经历走到一起。这对我们来说是一个真正的机会，我们在澳大利亚创造真正归属感的机会。”





随着经济压力的增加，对自己财务状况感到满意的人的比例从去年的64%下降到2023年的61%。





2023年，12%的受访者表示他们经常或时常没有食物，22%的受访者经常或时常无法支付药品或医疗费用。





奥唐纳博士说，解决这些问题非常重要。





“首先显然是帮助家庭，帮助他们的财务状况，确保人们能够避免入不敷出。当他们入不敷出或真的陷入困境时，他们对澳大利亚的归属感和信任感就会大大降低。他们就不太愿意接受澳洲的多样性和差异化，而这种经济压力正是我们必须解决的问题，或者说至少是在接下来的一段时期内必须解决。”





认为澳大利亚是“充满机会的国度”这一观点也正在慢慢衰退。





2023年，63%的人同意这一观点，比十年前减少了16%。



