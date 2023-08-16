锡达·莱特（Cedar Lett）是澳大利亚卡米拉罗伊（Kamilaroi）原住民，也是格里菲斯大学的学生。现在，她还是美国国家航空航天局（NASA）的实习生。





莱特是在全国各地被挑选的五名原住民学生之一，前往美国国家航空航天局（NASA）实习，该计划得到了澳大利亚航天局和蒙纳士大学国家原住民太空学院（National Indigenous Space Academy）的支持。





莱特说：“直到现在我都不敢相信。我们周三就要离开了，但这仍然像是超现实的情景。所以，是的，我会说'不可能，不可能发生这种事'。这是一个难以置信的机会。”





在加利福尼亚喷气推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）进行为期10周的实习前，他们的第一站是蒙纳士大学的“太空训练营”，在那里，他们将学习机器人、空气动力学和美国国家航空航天局（NASA）的所有知识。





蒙纳士大学信息技术学院院长安·尼科尔森（Ann Nicolson）教授表示，从根本上讲，该计划是为原住民在科学、技术、工程和数学（STEM）领域铺平道路。





她说：“该计划实际上是蒙纳士大学和更广泛的部门致力于提高原住民在科学、技术、工程和数学（即STEM 学科）领域的代表性的一个例子。 通过参与科学、技术、工程和数学学科，我们知道，原住民——这个国家最早的科学家和最早的技术专家——可以继续发挥关键作用，推动符合他们愿望的突破，同时促进主权和自决。”





该学院的克里斯·劳伦斯（Chris Lawrence）教授说这是天作之合。他说：“澳大利亚原住民是最早的科学家、技术专家、工程师、建筑师、数学家和医学家。如果有人能捡起一块木头扔出去并让它飞回来，那么他们一定是创新者。因此，学生们都遗传自祖先的传承和血脉，这与原住民的歌曲路线（songline）有关。”





另一位获选的实习生是西悉尼大学的泰德·范德芬（Ted Vanderfeen）。





他说，他们的目标肯定是星空。“能够与美国国家航空航天局的工程师共度时光，是一个非常难得的机会，不是很多澳大利亚人都能得到这样的机会，尤其是澳大利亚原住民。因此，我会像海绵一样，吸收尽可能多的信息，抓住一切机会。”



LISTEN TO “我会像海绵一样” 原住民大学生前往NASA实习 SBS Chinese 16/08/2023 03:35 Play

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