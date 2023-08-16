【观点】涿州洪灾的内幕

这个奇怪的问题反映出中国民众对政府的不信任，他们有一种害怕随时被当局坑害的“被害者心理”。为什么中国人会有这种心理？因为不少危及民众生命财产安全的洪灾，确实是政府制造的，而涿州洪灾的内幕再次证明了这一点。



一、灾害都有“内幕”？

这次山东省德州市平原县发生地震，从北京到青岛、上海等城市皆有震感。震中在中国东部著名的地质断层带上，此断裂带最初被命名为郯（城）庐（江）断裂带，后来发现，实际上断裂带向南延伸到庐山，向北一直到东北三省；从地质构造的角度去看，此处发生地震，并不是完全出乎意外之外的灾害。当天凌晨地震开始后，德州市大批民众匆忙从楼房里逃出来。从当地民众自拍的视频中看到，逃到街上避难的人当中，有人在问：这地震是不是有什么内幕啊？他问的地震“内幕”，其实指的是隐情。





讲到大事件的隐情，大家通常的理解是，这是不会见诸于国内媒体的高层权力斗争之类，其背景复杂，内容耸动，往往会引起民间的种种猜测。然而，地震是自然现象，既不能精确预测，也无法实时控制，其实与“内幕”无涉。但德州民众这脱口而出的说法，在中国民间颇有代表性，因为中国民众遇到灾害时，会不太相信官方的解释，认为官方可能欺骗国人、隐瞒内幕、坑害民众。他们这种思维的形成，当然与中共惯于掩盖洪灾真相有关。





2021年8月郑州市降大雨，市中心的两处隧道京广路汽车隧道和地铁5号线隧道突然有大量洪水汹涌而入，造成许多驾车人和地铁乘客溺亡。这突如其来的洪水从何而来？绝大多数住在郑州市的居民都不了解真相，少数官员略知一二，却不敢吭声。其实，这洪水的来源背后，就有当局要刻意掩盖的隐情。





郑州市的排水系统本来可以排除降雨造成的积水，但郊区的水库突然无预警泄洪，导致大量下泄库水冲进郑州市区，通过市内道路涌向最低处的几处隧道，害死了许多驾车人和地铁乘客。郑州周边的水库本应在暴雨来临前提前放水，腾出库容，但郑州市并没这么做。原因是，这些水库是南水北调中段工程为郑州供水的调蓄水水库，而这些水是花钱从南水北调工程买来的，成本昂贵，放水会导致数千万元的财政损失。





于是舍民众之命却不舍财的郑州市政府，就抱着侥幸心理；直到降雨量即将造成水库溃坝时，才突然从保财不放水，变成了保库不留水。这些水库同时泄洪的结果，就是市内河道爆满溢流，形成了隧道洪灾。





郑州市政府事后嫁祸“老天”，宣称当时的降雨量是“超千年一遇”、“超五千年一遇”。而中央气象台首席预报员陈涛在媒体通气会上表示，我们形成严谨的气象记录，是1950年之后才开始的。



二、北京洪水泄涿州

这次涿州洪灾与台风在北京西郊降下大暴雨有关。官媒中新网称，雨量乃140年来最大的一次；可是，如上文所示，1950年以前中国没有严谨的气象记录。京郊洪水本来只是路过涿州市所辖各县，可以涌入河北省最低的白洋淀，涿州市辖下各县本不致于被大面积深水淹没。





每年太平洋西部海洋上形成的台风，往往会向西北移动，登陆中国大陆的东南沿海，然后再转向东北方向，调头出海，通常不会进入黄河以北的地方。但台风的路径也有例外，今年的台风“杜苏芮”途经台湾南部外海，登陆福建，然后携带着从太平洋上带来的大量水气，向北进击，从台风转变成暴雨中心，严重袭扰了北方地区，在北京西郊造成了大暴雨。由于暴雨中心在北京市西南部的远郊与河北省交界的地方，北京市区积水不深。





大暴雨的主要灾区是北京西南郊的石景山区、房山区和门头沟区，以及与北京相连的河北省涿州市所辖各县。灾情最严重的门头沟区有五个镇手机断讯。从自媒体放到网上的短片可以看到，北京西郊的降雨量引发了洪水，冲断了一些道路。





洪水都是从高处往低处流，不同地区的海拔高度，决定了洪水会冲到哪里去。历史上，北京南边古代形成的旧河道都是从西北往东南流。从地图上看，北京市和河北省交界的地区，因为常年很少有洪水，不少河道早已干涸中断，排水不畅；甚至有的河道已被开发成农田，盖上了住房。





北京市区的平均海拔高度是四十多米，北京市西南的涿州海拔高度是二十来米，所以，正常情况下北京西南郊区的洪水肯定会流经涿州市境内的河道，但不会大范围淹没涿州市东南部河道经过的各县。因为，涿州东南方的白洋淀位处河道下游，是历史上蓄留洪水而自然形成的一大片湖泊，其海拔高度只有七米，是涿州市海拔高度的三分之一，所以洪水经过涿州以后，本来会涌到白洋淀湖泊区。





然而，这次洪水却把涿州地区变成了重灾区，超过六分之一的人口因为家乡被淹没而被迫疏散，一些来不及撤离的居民不幸遇难。为什么洪水经过涿州地区时停留不走了？因为上面不许洪水按照常规进入白洋淀，而是让洪水停留在低洼湖泊的上游地带，宁可淹没上游的村庄农田，也不让洪水冲到下游的白洋淀。



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三、副都选址低洼区

高层要保白洋淀，避免那里的水位上涨过高，并不是白洋淀不能蓄留洪水，而是在白洋淀边上，已经出现了一个新的重要城市雄安市，号称中国的副都，即首都的第二中心。因此涿州市政府奉命半夜泄洪，自淹抱雄安。





早在2014年，中国就传出要“迁都”河北省的风声，理由是北京的“低端人口”太多、机构太多。其实，这种状况本身是集权国家的特色，既然一切权力在中央，那首都就不仅仅中央党政军机关庞大，而且金融、商业、工业、文化行业的中心也都在首都，当然北京市就必然变成这样。





2017年中南海一声令下，北京市所属的党政机构全部从市区搬到远郊区通州去了。与此同时，高层决定在河北省的雄安建立一个新城市，作为中国的副都，准备把北京市区变成象华盛顿特区那样的单纯行政中心，其他机构大多都搬到雄安新区去。





雄安新区的所在地原来是紧靠白洋淀的雄县和安新县，雄安新区就是从这两个县的名字里各取一个字。按照计划，雄安新区将成为北京外围的一个新建大城市，作为分流北京人口的副都。过去六年中建设雄安新区，用掉了五千多亿投资，开发了120平方公里的土地，建筑面积已经达到四千多万平方米，有3,500多栋大楼拔地而起，新建道路5百多公里，新建地下管廊136公里。问题是，北京市内的机构都不愿意搬过去。





早在2019年，雄安新区破土动工之后，中国科学院院士、著名经济地理学家陆大道就指出，雄安位于河北省北部平原上一个大洼地（洼地的中心就是白洋淀）的“边坡”上，平均海拔高度9米，比白洋淀只高3米，历史上洪涝灾害频发。





笔者在此进一步分析一下副都选址低洼区的祸害：白洋淀本来就是一个低洼地区，属于蓄留洪水的湖泊，上游涿州方向有洪水下泄，湖面涨高几米是很常见的。但是，雄安的海拔高度只比白洋淀枯水期的水面高三米，雨季一来，或者台风突袭，湖面上涨超过三米，雄安就在淹水中了。这不是偶然才会发生的事，很可能会是经常性现象。所以，中南海选择在雄安建副都，具有巨大的盲目性，如此罔顾自然规律，必然会有严重后果。





在雄安新区的附近，政府还兴建了大兴国际机场，耗资一千二百多亿，已经于2019年投入使用，号称中国的“新国门”。它是全世界最大的机场，计划旅客吞吐量每年要达到一亿人。但这个新机场建在低洼地带，那里本来海拔就不高，很容易因为南面白洋淀湖区蓄洪而遭到淹没。之所以选这个位置建机场，是因为当初高层确定，新建的第二首都机场必须占地面积大，跑道要四条之多，只有大兴这个地方能满足高层交代下来的任务。结果这次台风造成大暴雨之后，洪水把大兴机场的停机坪淹了，飞机无法起飞，大量遊客滞留在机场。



四、不许副都成泽国

这次北京西郊的大暴雨之后，如果让洪水顺着河道涌向下游，那么，位于上游的涿州地区的洪水水位会很快下降。然而，当地官方明确要求，在涿州就地泄洪，是为了保北京和雄安的安全。真相是，北京市在涿州的上游，下游的涿州泄洪，和保护北京无关；而涿州泄洪的真正目的是保护雄安，大概副都雄安算是半个“北京”吧。河北省委书记倪岳峰在涿州泄洪当日，特地赶到雄安新区视察，他强调，启用上游的蓄滞洪区，是为了保住雄安不淹。当天他穿着皮鞋到雄安视察，说明涿州泄洪的当日，在暴雨区下游的雄安确无洪水之忧。





为了保住下游低洼的雄安不被淹，8月1日，上游的涿州市就地泄洪，淹了涿州市的94个县和区，洪水被分散到了上游大片农田和居民区，所以雄安转危为安。如果不是淹掉了上游涿州市的大部分所辖地区，雄安的房子可能会淹到几层楼以上了。





由于涿州市政府事先未安排居民转移避洪，而是等到洪水临近后，突然宣布当地河道要分洪，结果当地居民完全不知道要分洪，毫无准备，等水涨了两米多，还有人通过手机向外界求援。由于民众无法及时顺利地离开泄洪地区，大家既恐慌，又愤怒。





其实，当地政府有内部消息，预警整个北京和河北即将发生大洪灾，但当地政府没启动预警机制。不但如此，当地政府还造谣说，不是政府不作为，是当地民众不作为，说涿州市有通知泄洪，但村民不撤。





结果网民纷纷吐槽，有人住在涿州市中心，根本没收到通知；有人说，他奶奶家在农村，虽然收到撤离通知了，但从收到通知到住房被淹，只差一个小时，根本来不及撤离；甚至有不少小区发通知说，临时封闭小区，所有居民不得外出；有的村庄里，几千人都没转移出来。





新华社8月3日报导，河北省应急管理厅报告，该省启用了七处蓄洪滞洪区，分减洪水18亿立方米，有94个县区、826个乡镇遭到洪涝灾害，到3日上午十点，一共有123万民众被迫转移，其中从蓄洪滞洪区逃出来的人数达86万。





分洪之后，涿州市一片汪洋，有的积水区水深达六米，有的区域仅露出树冠，坐在小船上，伸手可以摸到高达五、六米的交通红绿灯。涿州市临街的商戶基本上全军覆没，接近破产；涿州市所辖东南各县农村里，很多住房被没顶，农家损失惨重。



五、洪水也得听命令 让你淹谁就淹谁

中南海的决策者违反自然规律，在低洼地带新建重要城市雄安，还修建了大型国际机场，然后就遇到了一个麻烦，当洪水从高处往低处泛滥时，低处淹不得。这种麻烦，可能世界各国都没遇到过。之所以如此，是因为低洼地带的新城和机场建设，属于高层决策错误。





集权政府有一个便利条件，高层想干什么，没人敢反对。这次河北省北部严重的洪灾，很大程度上是为了避免低处被淹而在涿州所辖数县泄洪所致。但突发的灾情造成民众的巨大损失之后，高层丝毫不承担任何决策错误的责任。





涿州市所辖各县这次的严重灾情，目前正在缓解，涿州地区淹没各县的洪水缓慢地往下游流淌，预计一个月之后洪水才能完全退干净，水灾难民逃离灾害现场之后，开始陆续回到家乡，清理灾害现场。所有个人在水灾中的损失，政府不会赔偿，要靠灾民们自己来承受。8月4日下午在涿州市所辖的霸县，有民众在当地政府大楼前举标语抗议，“还我家园，明明是泄洪原因，偏说成是降雨所致”。





雄安虽然平地起高楼，新城初具规模，但这次北京西郊的大暴雨，差一点把这个副都变成了泽国。今后，北京决策者动员在京各机构迁移雄安，又多了一层难题——水患。而雄安屹立之时，河北省的京南各县，也因此多了一个生存难题，自淹保雄安。





正所谓，天灾尚可忍，人祸令人忧，何来安宁日，问天难解愁。





*以上为作者观点，不代表本台立场。





作者：程晓农，美籍华人经济学家、旅美学者。



