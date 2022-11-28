Oputus、Medibank等澳大利亚大公司先后遭黑客攻击，导致大量数据泄露。调查显示，过去一年有超过600万澳大利亚成年人的个人数据被盗。





迪肯大学信息技术学院教授，IEEE数据挖掘和大数据分析技术委员会副主席李罡博士表示，澳大利亚很多大公司近期发生数据泄露事件，除了网络安全防范保护不够的主要因素外，还存在匿名性极强的暗网以及比特币支付等技术原因。





他说：“近年来，黑客攻击形成产业化和流水线。而且这个流水线上的作业人员可能互相不认识。现在随着这样一种流水线或者产业化的转变，很多原先对于一个小的黑客攻击很难攻破的一些系统受到攻击成为现实，这就是为什么近来这么多（数据泄露的）事情在发生。”





李教授表示，如果民众担心数据泄露带来的风险，可对自己的Credit report（信用报告）申请保护。





目前，联邦议会通过了新的隐私法案，以加强对客户数据的保护。





根据新立法，未能保护客户数据的澳大利亚公司将面临更高的罚款，同时，屡次或严重侵犯隐私的行为将面临更大幅度的经济处罚。





在新法下，受罚公司的罚款将从此前的220万澳元增加到最高5000万澳元，或通过非法获取数据谋取利益的价值的三倍，或公司调整后营业额的30%（取三者中最高的金额作处罚）。





针对澳洲频发的黑客攻击和数据泄露现状，李博士建议澳洲企业加强网络防范。





他说：“（公司）可以考虑扩充自身的IT或者网络防范方面的能力，雇用一些网络安全方面的毕业生。他们可以帮助企业保证自己的IT系统是安全的，即使受到了攻击，他们也会知道，什么是最合理、最有效的方式进行（攻击后）恢复，防范更大的损失。”





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LISTEN TO 担心数据泄露带来的风险 个人可临时禁用信用报告 SBS Chinese 28/11/2022 09:17 Play