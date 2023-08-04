SBS早新闻（2023年8月4日）Play13:08 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.03MB) 伽马节今日起在北领地开幕；特朗普对最新指控拒不认罪；“护身军刀”军演今日结束；中国涿州洪灾持续 约10万人被困（点击音频收听详情）。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE什么是原住民之声？入宪公投的具体内容是什么？明年昆州将免费为婴幼儿和青少年接种脑膜炎球菌B型疫苗LGBTIQ+ 群体支持原住民议会之声【SBS新闻快报】“护身军刀”军演坠机失踪人员遗骸已被发现澳洲一份新报告建议在政府设备上考虑禁用微信分享Latest podcast episodes什么是原住民之声？入宪公投的具体内容是什么？LGBTIQ+ 群体支持原住民议会之声【SBS新闻快报】“护身军刀”军演坠机失踪人员遗骸已被发现神奇的澳洲：学画一年也能卖画？“只要有热爱有见解”就可以