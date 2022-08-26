SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月27日）Play13:10SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.05MB)Published 27 August 2022 at 9:49amSource: SBS 阿尔巴尼斯宣誓就任总理满百天；联邦政府宣布调查莫里森秘密任命事件；美国法官裁定公布搜查特朗普住宅宣誓书；中国遭遇创纪录炎热干旱。Published 27 August 2022 at 9:49amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE维州政府宣布新开两家儿童呼吸道诊所 持国民医保卡与否均免费“我们需要透明度”：总理透露对莫里森秘密部长门调查细节佩洛西访台引中国“剑拔弩张” 在澳台湾人社区无奈接受求学路漫喜忧参半 澳大利亚高校学生和留学生体验最新年度调查出炉Advertisement分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年8月26日）【疫苗快报】下月起高危幼童可接种新冠疫苗 未成年人也可接种Novavax“最让我感动的一件事” 澳洲人的中文歌被乌克兰网红翻唱SBS早新闻（8月26日）