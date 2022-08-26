SBS早新闻（8月27日）

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Published 27 August 2022 at 9:49am
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阿尔巴尼斯宣誓就任总理满百天；联邦政府宣布调查莫里森秘密任命事件；美国法官裁定公布搜查特朗普住宅宣誓书；中国遭遇创纪录炎热干旱。

Published 27 August 2022 at 9:49am
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