SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年11月28日）Play06:56SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.9MB)Published 28 November 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲各地薪酬增幅比拼 哪些工作工资最高；澳洲求职网站揭晓寻工关键搜索词；维州卫生部遭起诉 被指管理隔离酒店不善；卡塔尔世界杯补时时长创下纪录 国际足联解释原因。（请点击播放键收听详细内容）Published 28 November 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE为什么今年世界杯比赛的补时如此之长？WorkSafe起诉维州卫生部隔离酒店管理不善 当局将举行公开听证会澳洲雇主开出了更高薪酬： 各州增幅大比拼 薪水最高的工作有哪些？乌克兰电力仍然短缺 基辅居民迎暴雪严寒天气世界杯：澳大利亚战胜突尼斯分享Latest podcast episodes【安居澳洲】澳大利亚的蛇和蜘蛛：如果被咬了怎么办?中国多地爆发反封控抗议了解家居监控 增强家居安全中国多地爆发反封控抗议 “不要被暴力镇压放弃争取权利的决心”