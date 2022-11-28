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SBS晚新闻（2022年11月28日）

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Published 28 November 2022 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
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澳洲各地薪酬增幅比拼 哪些工作工资最高；澳洲求职网站揭晓寻工关键搜索词；维州卫生部遭起诉 被指管理隔离酒店不善；卡塔尔世界杯补时时长创下纪录 国际足联解释原因。（请点击播放键收听详细内容）

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