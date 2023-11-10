【SBS新闻快报】澳大利亚将为图瓦卢提供“气候庇护”

澳大利亚将为图瓦卢提供“气候庇护”





澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与图瓦卢总理签署了一项协议，在两国之间建立联盟，并为这个低洼岛国提供所谓的“气候庇护（climate asylum）”。





该协议将为居住在图瓦卢的11000人提供特殊签证，使他们能够在澳大利亚工作、生活和学习，以应对气候变化的影响。





图瓦卢被认为是最早受到气候变化影响的国家之一，据估计，到2050年，最高水位的潮水将经常淹没首都富纳富提（Funafuti）50%的土地面积，到本世纪末将淹没95%的土地面积。





在和图瓦卢总理卡乌塞亚·纳塔诺（Kausea Natano）一道举行的联合新闻发布会上，阿尔巴尼斯总理承诺，澳大利亚将拥护图瓦卢这个太平洋盟国。





阿尔巴尼斯说：“澳大利亚承诺向图瓦卢提供援助，以应对重大自然灾害、大流行病或军事侵略。澳大利亚还将建立一个每年最多可接纳280人的专门通道，称为‘特殊流动通道’，允许图瓦卢人民来澳大利亚生活、工作和学习。”





总理还承诺提供1690万澳元援助图瓦卢沿海改造项目，该项目旨在扩大富纳富提（Funafuti）的陆地面积。





西澳政府承认在应对多德死亡事件中存在严重失误





西澳大利亚州惩教服务部长保罗·帕帕利亚（Paul Papalia）表示，在应对克利夫兰·多德（Cleveland Dodd）死亡事件的过程中存在严重失误。





针对卡苏瑞纳（Casuarina）监狱第18单元青少年拘留区内16岁原住民男孩死亡事件进行的临时内部调查发现，工作人员在处理克利夫兰·多德的死亡事件时存在诸多失误。





尽管克利夫兰在死亡当晚曾两次威胁要自残，但监狱并未将他列入“危险管理系统”（ARMS），也没有将他从受损的牢房中转移出来。





调查还显示，当克利夫兰自残时，一些工作人员正在休息或看电影，而且多名参与调查的工作人员没有按规定佩戴随身摄像头。





帕帕利亚承认，监狱工作人员辜负了克利夫兰，并表示这些错误表明，需要进行更广泛的文化变革。





帕帕利亚说：“单独来看，这些事情都是不可接受的。总体而言，这些错误令人不安，并证实了进行重大文化变革的必要性。克利夫兰今天本应该还活着。毫无疑问，他的死是一个令人震惊的悲剧。简而言之，我们让他失望了。”





惩教服务部长表示，鉴于此次事件的影响，一旦找到新的地点，第18单元青少年拘留区就会关闭。





南澳州长：阿德莱德将成为全国造船业领头羊





南澳大利亚州州长彼得·马利纳乌斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，对阿德莱德国防制造业的投资将使该市成为全国造船业的领头羊。





在联邦政府为建造期待已久的AUKUS核潜艇舰队迈出重要一步之际，南澳大利亚州正在大力培训数以千计的国防工人。





不过，如果阿德莱德要成为全国的造船之都，到2040年代，该州将需要把现有的3500名技术工人增加一倍以上，达到8500多人。





马利纳乌斯卡斯说，将在奥斯本（Osborne）海军造船厂开设一所新的学院，以促进这方面的培训。





他说：“将在奥斯本的这块土地上建立的学院将使成千上万的南澳大利亚年轻人接受培训，掌握建造核潜艇和水面舰艇的技能，这些潜艇和水面舰艇将在奥斯本建造。该学院将培训年轻工人，他们不仅将在AUKUS潜艇上工作，还将在水面舰艇上工作。因此，这是联邦政府的一项战略投资，表明奥斯本是我国主要海军造船企业的所在地。”





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