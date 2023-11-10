受气候变化影响首当其冲 图瓦卢人将可获澳大利亚居留权

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）抵达库克群岛，出席太平洋岛国论坛。





阿尔巴尼斯表示，来自极易受到海平面上升影响的太平洋国家图瓦卢（Tuvalu）的数百人将可获澳大利亚居留权。





阿尔巴尼斯和图瓦卢总理纳塔诺（Kausea Natano）签署了一项令人惊讶的协议，其中包括通往澳大利亚的移民渠道。



Tuvalu, made up of nine islands, is one of the countries most at risk from rising sea levels. Source: Getty 图瓦卢是世界上最容易受到气候变化影响的国家之一，人口约为 1.2万人，在澳大利亚和新西兰有许多侨民。





阿尔巴尼斯在库克群岛拉罗汤加发表演讲时表示，最初每年有280名图瓦卢人能够来到澳大利亚生活、工作和学习。





他说：“图瓦卢极易受到气候变化，特别是海平面上升的影响，并正在努力保护文化、传统和土地。我相信已发展国家有责任提供援助，而这正是我们正在做的事情……我们今天在这里签署协议。”





气候变化威胁到所有国家，其中以图瓦卢尤甚，因其领土低于海拔五米。



尽管关注环保的非政府组织和维权人士对澳大利亚扩大开采化石燃料嗤之以鼻，但阿尔巴尼斯表示，太平洋岛国领袖在会议期间并没有表现出同样的态度。





阿尔巴尼斯说：“他们对澳大利亚在气候变化议题上的立场反应非常正面。”





“民众认识到自从政府换届以来澳大利亚的立场改变，我们认真应对气候变化的挑战，不仅限于国内，也向太平洋地区伸出援手。”





这是阿尔巴尼斯上任后第二次出席这峰会。





太平洋岛国在气候变化中受到的影响首当其冲，许多岛民的未来变得越来越不明朗。





他周四前往被喻为世外桃园的艾图塔基岛 (Aitutaki)。该岛被风景如画的环礁湖围绕，参加峰会的领袖在此讨论区内的主要问题。





除气候议题外，核问题是这次峰会的另一重要议题。太平洋地区的领袖表明了保持区内无核化的决心。





太平洋地区坚持无核化，是由于以往美国、英国和法国在该区进行核武试验的惨痛经历。



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鉴于核问题的敏感性，澳大利亚因澳英美联盟 (AUKUS) 获得核动力潜艇的协议，引起许多人的担忧。





英联邦国家元首呼吁澳大利亚采取行动，应对气候变化。





吉里巴斯、图瓦卢、所罗门群岛和斐济的领导人以往曾在不同场合表示对此有所保留，包括指其开支极为高昂，超出了太平洋岛国论坛成员国（澳大利亚和新西兰除外）的全年国内生产总值总和。





身任太平洋岛国论坛主席的库克群岛总理布朗 (Mark Brown) 表示，现在可能是时候“重振”冷战期间签署的无核武条约《拉罗汤加条约》。





阿尔巴尼斯对于是否需要改革的态度并不明确，拒绝回应他是否支持布朗的呼吁。





他说：“我们支持《拉罗汤加条约》，这是一份很好的文件，经得起时间考验，所有行之有效的安排，我们都始终如一地遵守，并且一贯地支持。 ”





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