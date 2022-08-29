SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年8月29日）Play06:20SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.87MB)Published 29 August 2022 at 5:15pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 赢得澳洲大选100天：阿尔巴尼斯已实现和尚未实现的目标；澳洲连锁便利店1元咖啡涨至2元 带来哪些影响？维州政府将为护士和助产士学生提供全额学费支持；澳洲日增新冠病例数降到4个月来最低水平。（请点击收听详细内容）Published 29 August 2022 at 5:15pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE疫期莫里森建议签证持有者离澳 为何阿尔巴尼斯称此举“不明智”？维州政府将为护士和助产士学生提供全额学费支持澳大利亚每日COVID-19要闻：各州和领地的每日新增病例降至四个月最低点一澳元咖啡“终结”在即 连锁便利店咖啡涨价为何令人担忧？赢得大选100天：阿尔巴尼斯已实现和尚未实现的目标Advertisement分享Latest podcast episodes【空中汽车诊所】新车的车内中部发烫怎么办？SBS早新闻（8月29日）澳高等教育学费是否应该下调？学生及专家持不同观点【生活杂志】为何我们在说中文时会不自觉地掺入英文？