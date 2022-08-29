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SBS晚新闻（2022年8月29日）

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Published 29 August 2022 at 5:15pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

赢得澳洲大选100天：阿尔巴尼斯已实现和尚未实现的目标；澳洲连锁便利店1元咖啡涨至2元 带来哪些影响？维州政府将为护士和助产士学生提供全额学费支持；澳洲日增新冠病例数降到4个月来最低水平。（请点击收听详细内容）

Published 29 August 2022 at 5:15pm
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