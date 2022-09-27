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SBS晚新闻（2022年9月27日）

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Published 27 September 2022 at 6:18pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

澳人因赌博经济和精神损失巨大；澳洲绿党拟推动大麻合法化；学生不良行为问题加剧 新州设首席行为顾问；乌鲁鲁宣言领导人发布广告 吁澳人共同努力。（请点击收听详细内容）

Published 27 September 2022 at 6:18pm
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