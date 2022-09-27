SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年9月27日）Play06:33SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.02MB)Published 27 September 2022 at 6:18pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳人因赌博经济和精神损失巨大；澳洲绿党拟推动大麻合法化；学生不良行为问题加剧 新州设首席行为顾问；乌鲁鲁宣言领导人发布广告 吁澳人共同努力。（请点击收听详细内容）Published 27 September 2022 at 6:18pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。READ MORE“这是你的事”：乌鲁鲁宣言领导人发布广告 呼吁澳大利亚人为公投投出“赞成票”澳洲华人赌博损失百万澳元 背后还有更严重的问题绿党“依靠社区支持”推动大麻合法化新州设立“首席行为顾问”以解决日益加剧的学生不良行为问题Advertisement分享Latest podcast episodes黑客声称放弃赎金并向Optus及其用户道歉【疫苗快报】卫生部长敦促民众尽快接种第三剂疫苗 不必等待二价加强针华人导游细说大英博物馆【安居澳洲】孩子18岁之后要做什么？