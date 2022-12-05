SBS 普通话电台

SBS晚新闻（2022年12月5日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin evening news

SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 5 December 2022 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

新研究显示澳洲主要政党被“大规模放弃”；人们随工作迁往澳洲的快速通道签证或很快成为现实；澳洲应急服务部门呼吁为今夏“做好准备”。（请点击播放键收听详细内容）

Published 5 December 2022 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

没有Medicare如何在澳大利亚获取COVID口服治疗药物？

共享电动汽车是否能在澳大利亚掀起用车新革命？

人们随工作迁往澳大利亚的快速通道签证或很快成为现实

夏季来临，紧急服务部门发出联合呼吁“做好准备”

新研究显示澳大利亚主要政党被“大规模放弃”


分享

Latest podcast episodes

Australia fails its first national dental health report

社交媒体上的健齿小窍门管用吗？

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻 (2022年12月5日)

parking

【空中汽车诊所】如何养护使用率低的汽车？

Bananas wrapped in single-use plastic packaging.

感染黑斑病的香蕉吃了对人体有害吗？