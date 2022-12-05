SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年12月5日）Play06:42SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.37MB)Published 5 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 新研究显示澳洲主要政党被“大规模放弃”；人们随工作迁往澳洲的快速通道签证或很快成为现实；澳洲应急服务部门呼吁为今夏“做好准备”。（请点击播放键收听详细内容）Published 5 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE没有Medicare如何在澳大利亚获取COVID口服治疗药物？共享电动汽车是否能在澳大利亚掀起用车新革命？人们随工作迁往澳大利亚的快速通道签证或很快成为现实夏季来临，紧急服务部门发出联合呼吁“做好准备”新研究显示澳大利亚主要政党被“大规模放弃”分享Latest podcast episodes社交媒体上的健齿小窍门管用吗？SBS早新闻 (2022年12月5日)【空中汽车诊所】如何养护使用率低的汽车？感染黑斑病的香蕉吃了对人体有害吗？