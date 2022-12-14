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SBS晚新闻（2022年12月14日）

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Published 14 December 2022 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
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澳洲移民女性或面临更大的薪酬差距；澳洲可获报销的心理健康计划明年起改变；电信供应商TPG电邮服务器被黑客攻破；今年压轴流星雨将出现 在澳洲如何观看？(请点击播放键收听详细内容)

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