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SBS晚新闻（2023年1月4日）

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Published 4 January 2023 at 8:15pm
Presented by Xinyu Li
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新冠大流行给澳洲人口造成巨大空缺；大量留学生回归澳洲 推动移民人数回升；澳洲求职者遭遇招聘骗局 2022年损失超870万澳元；黄金海岸直升机相撞 幸存者将需接受多次手术。(请点击播放键收听详细内容)

Published 4 January 2023 at 8:15pm
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