SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2023年1月4日）Play06:34SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.07MB)Published 4 January 2023 at 8:15pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 新冠大流行给澳洲人口造成巨大空缺；大量留学生回归澳洲 推动移民人数回升；澳洲求职者遭遇招聘骗局 2022年损失超870万澳元；黄金海岸直升机相撞 幸存者将需接受多次手术。(请点击播放键收听详细内容)Published 4 January 2023 at 8:15pmPresented by Xinyu LiSource: SBS欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“维京猎户座”号邮轮在澳洲泊岸受阻 生物淤积会带来哪些风险？黄金海岸两架直升机空中相撞 幸存者将需“接受多次手术”求职者找工心切被招聘骗局盯上 “25岁至44岁的澳人损失最大”关于XBB.1.5 —“特级坏小子”Omicron亚变种，你需要知道什么？报告揭示大量留学生回归推动来澳移民人数回升分享Latest podcast episodes球王贝利在他的家乡桑托斯安息【国际新闻】则连斯基预计面临俄罗斯的强烈报复澳大利亚将发布最新人口报告 留学生回归推动移民数量反弹【正在行动】澳洲要求中国旅客接受新冠检测 您怎么看？