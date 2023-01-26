SBS晚新闻（2023年1月26日）Play06:05SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.96MB) 澳大利亚日授勋名单公布 逾千澳人获殊荣；澳大利亚通胀率创33年新高 加息几成定局；爱丽丝泉犯罪率激增 澳洲总理宣布采取紧急措施；布兰切特和杨紫琼获奥斯卡最佳女主角提名。(请点击播放键收听详细内容)欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE爱丽斯泉激增的犯罪危机引发了遏制暴力的紧急措施身体形象倡议者布琳姆菲特获颁年度“杰出澳大利亚人奖”澳洲女演员布兰切特和华裔女演员杨紫琼获奥斯卡最佳女主角提名澳大利亚日授勋名单公布：1047名澳人获殊荣 女性占比再创新高澳大利亚通胀率创33年新高 加息几成定局分享Latest podcast episodes气排球、音乐会、做灯笼 乔治河市“别开生面”庆祝农历兔年新年SBS早新闻（1月26日）一些公司开始给员工选择在1月26日公共假日上班的权利歌剧院农历新年披红装 多元文化社区对此传统表达看法