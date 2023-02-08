SBS晚新闻（2023年2月8日）Play06:31下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.93MB) 加息步伐未停 澳人今年或面临更多财务阵痛； 什么样的咖啡售价200澳元一杯；明年6月起澳人购买常用止痛药将面临限制；叙利亚和土耳其地震灾民救援工作迫在眉睫。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE加息步伐未停澳人或面临更多阵痛 这四大问题专家给出应对建议叙利亚和土耳其发生强烈地震伤亡人数上升 如何伸出援手？药监局临时决定：明年6月起 澳人购买常用止痛药扑热息痛将面临限制现金利率创11年来高点 储备银行警告将进一步加息官方利率一再上调：储户利率未能跟上加息步伐 用户能做什么？分享Latest podcast episodes中国智库发布《澳大利亚蓝皮书》“破除”对澳刻板印象新州拟推行无现金赌博法 干预问题赌博并减少有组织犯罪SBS早新闻（2月8日）SBS晚新闻（2023年2月7日）