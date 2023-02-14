SBS晚新闻（2023年2月14日）Play06:34SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.06MB) 澳洲1.2万名寻求庇护者的命运引发关注；澳洲政府公布逾4亿澳元《缩小差距》计划；维州1/6鲍鱼捕捞者存在违规行为；沙特今年将派首位女宇航员执行太空任务。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE沙特今年将派该国首位女宇航员进入太空执行任务澳洲政府公布4.24亿澳元《缩小差距》计划 关注改善原住民生活质量深海掠夺：维州渔业管理局发现1/6鲍鱼捕捞者存在违规行为“进一步的不确定性”：澳洲境内1.2万名寻求庇护者的命运引发关注163人从移民羁留中心获释后 政府急于填补《移民法》漏洞分享Latest podcast episodes这位生长在前苏联的咖啡店主 现在雇佣着逃离战争的乌克兰难民【现场说法】留学生租房难 租客认为涨租不合理怎么办？华人亲历岩钓生死时速：看似平静的海面突起夺命大浪【我们的故事】奥运冠军徐莉佳如何成功转型？