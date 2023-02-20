SBS晚新闻（2023年2月20日）Play06:29SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.84MB) 政府将投入70亿澳元建设布里斯班奥运场馆；澳洲这个地方禁止18岁以下人士购买能量饮料 他们担忧什么；澳洲专家分析全球经济遭到的“冲击”；59岁澳洲游客遭到鲨鱼袭击死亡。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲这个地方禁止18岁以下人士购买能量饮料 他们担忧什么？遭遇工资剥削追讨欠薪路漫漫 这些澳洲打工者如何坚持维权？政府宣布投入70亿澳元用于布里斯班奥运场馆建设与升级澳洲并不是唯一面临利率上升的国家 与其它国家相比情况如何？59岁澳大利亚游客被鲨鱼袭击致死澳大利亚统计局将公布去年工资价格指数分享Latest podcast episodes【国际新闻】新西兰灾后恢复任重道远通胀推高食品价格 购买及储存食品有讲究托儿补贴被多付或少领了该怎么办？【税务热线】留学生在澳工作需要报税吗？