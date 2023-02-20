SBS晚新闻（2023年2月20日）

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政府将投入70亿澳元建设布里斯班奥运场馆；澳洲这个地方禁止18岁以下人士购买能量饮料 他们担忧什么；澳洲专家分析全球经济遭到的“冲击”；59岁澳洲游客遭到鲨鱼袭击死亡。（请点击播放键收听详细内容）

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