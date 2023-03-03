SBS晚新闻（2023年3月3日）Play06:33SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.02MB) 向联邦议员办公室发送数万封电邮 悉尼女子被指控；室温超50度 澳洲租客忍受不良住房条件；更多澳人从城市迁往偏远地区 原因何在？新州内陆地区数万条鱼死亡 专家分析原因。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“全镇都是臭鱼味”：新州内陆地区数万条鱼死亡 原因为何？涉24小时内向议员办公室发送逾3.2万封电邮 悉尼女子被起诉毫无解释地将租客驱离出租物业？此举在该州即将成为非法行为“被上面的热气烤熟”：室温逾50度 澳洲租客忍受不良住房条件更多澳人从城市搬到偏远地区 原因何在？最受欢迎的迁入地有哪些？分享Latest podcast episodes【澳洲育儿新知】对于澳洲幼托，您究竟了解多少？澳洲租房市场持续火爆 海外人士如何提高竞争力？【圆桌健谈】WHO再呼吁消除反式脂肪 澳大利亚被“点名批评”为哪般？ChatGPT冷思考：人工智能时代如何理性看待人的价值与机器的“有用”？