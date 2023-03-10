SBS晚新闻（2023年3月10日）Play06:30SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.92MB) 澳洲新报告揭机票价格从历史高位回落；全澳推行四天工作制还有多远的路要走；新州新冠病例上升 或标志新一轮传播开始；现在去土耳其旅游是否安全? 澳人获最新建议。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE一文了解澳洲减排保障机制 是否真能阻止灾难性气候变化？全澳即将试行每周四天工作制？这些政客想让它成为现实新一轮疫情？多个州COVID病例再度上升新法通过：带薪育儿假已获延长 澳洲家长将迎来哪些新变化？现在去土耳其旅游安全吗？以下是给澳大利亚人的最新建议分享Latest podcast episodes建筑文化交流故事或让您的澳洲之行乐趣倍增SBS早新闻（3月10日）【对话后浪】写在女神节-内心强大不是内心强势【澳洲育儿新知】婴幼儿喂养指南