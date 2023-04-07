SBS晚新闻（2023年4月7日）Play06:37SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.18MB) 利率走势如何 储备银行和银行界怎么说；经济压力下 澳洲重返工作岗位的退休人员数量增加；感染麻疹婴儿曾到西悉尼多地 引发卫生警报；多国执法机构联合行动 查封大型国际暗网市场。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE暴雨低温：今年复活节你所在城市的天气如何？澳洲等多国执法机构联合行动 捣毁大型国际暗网市场本月加息暂停利率走势引发关注 澳洲储备银行和银行界怎么说？旅行治愈创伤： 澳洲一位被收养女孩人生中最有意义的事经济压力之下五次退休未果 79岁澳洲老人靠修剪草坪挣钱养家分享Latest podcast episodesAI正在如何改变澳洲的翻译行业？SBS早新闻（4月7日）【对话后浪】沧海一声笑 从此无烦恼【国际新闻】中国谴责台湾领导人与美国议长会面