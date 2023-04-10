SBS晚新闻（2023年4月10日）Play06:49SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.63MB) 今年澳洲最低工资如何上调备受关注；悉尼房租格飙升 面临房东市场；新州代际游戏小组新项目为长者带来活力。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE他们在养老院里感到孤独 新州代际游戏小组新项目带来活力悉尼房屋租赁价格飙升 面临房东市场生活成本压力高 今年澳洲最低工资如何上调备受关注旅行治愈创伤：澳洲非营利机构关注弱势儿童积极情感体验分享Latest podcast episodes【国际新闻】乌克兰的防空导弹正在耗尽？【国际新闻】中国军演模拟对台“精确打击”AI技术奇异点？微软新技术Copilot将如何改变生活？【养生讲坛】缺乏维D的澳洲民众增多 如何更好地补充维生素D？