SBS晚新闻（2023年4月25日）Play06:31SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.94MB) 澳洲联邦政府将增拨五千万澳元研究长期新冠；新州一司机被指占用残疾车位遭罚六百澳元；苏丹冲突持续 滞留当地的澳洲人担忧生命安全。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳新军团日全澳各地举办纪念活动 一文看清商家营业时间和特别规定苏丹冲突持续 在当地探亲的澳大利亚人担忧生命安全8平米微型房屋里的“家”：澳洲租房危机有多严重？澳洲越来越多年轻人减少饮酒 为何Z世代如此追求清醒潮流？澳大利亚人被骗年逾30亿澳元 一文看清五种新兴骗局分享Latest podcast episodes【国际新闻】俄罗斯外长在联合国主持“维护国际和平与安全”会议澳国防战略评估报告遭反对党质疑【突发】中方宣布赴华核酸要求本周六取消 航司不再查验检测证明【澳洲经济观察】民调揭大量澳洲年轻人买不起房 澳洲房价还会涨吗？