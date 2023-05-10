SBS晚新闻（2023年5月10日）Play07:05SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (16.22MB) 了解预算案 从免费全科医生到福利增长；澳洲将上调一系列签证类型的申请费用；航班延误或取消？澳洲或将引入航空公司赔偿机制；哪些蔬菜水果受农药影响最大？（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲蔬果干净可直接食用？了解农药残留：哪些蔬果受影响最大？曾遭遇航班延误或取消吗？澳洲的航空公司或将必须向您支付赔偿从免费的全科医生到福利金增长 新预算案中的这些你必须要了解为什么新预算案下 离开澳洲要花得更多从生活纾困措施到福利医疗：澳洲联邦预算案前瞻 了解与您相关的内容澳洲联邦政府预测本财年或将实现15年来首次预算盈余分享Latest podcast episodes民以食为天？户外达人：吃不认识的蘑菇等于“拿生命试错”关于爱和婚姻的权限：我在澳洲做“移动”结婚注册官澳洲电信行业报告出炉 固有问题仍然存在【SBS学英语】第23集：怀孕和分娩 | 公立和私立医院的区别