SBS晚新闻（2023年5月17日）

SBS Mandarin evening news

SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

澳洲移民部长干预 儿子患自闭症家庭终获永居权；新报告揭逾半受访澳洲人难以应付生活开支；澳洲营养师谈节食对健康和福祉的影响。（请点击播放键收听详细内容）

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

新报告：逾半受访澳洲人难以应付生活开支 选择“不吃饭”生存

墨尔本郊区一校车被卡车撞翻 10名儿童不同程度受伤

历经8年不确定性：澳洲移民部长干预 儿子患自闭症家庭终获永居权

为租户预留的“为租而建”公寓兴起 能否帮助缓解澳洲住房危机？

“请别把我们往最坏处想"：学生知道AI的存在 希望大学指导他们使用

维州将终于全面改革Myki系统 由新运营商接手


分享

Latest podcast episodes

2022年，新上任不久的澳大利亚总理阿尔巴尼斯参加了北约峰会。

【正在行动】您如何看待北约再次邀请日韩新澳四国参加北约峰会？

Chinese students in Australia have been coerced into staging their own kidnappings.

中国留学生被迫“虚拟绑架” 警方提醒提防陌生电话

Biden Abroad

【SBS新闻快报】澳洲总理取消与美日印的四方会谈

aap

【解读】“难以满足政府的雄心”：新预算带来哪些移民制度变化？