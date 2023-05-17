SBS晚新闻（2023年5月17日）Play05:58SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.69MB) 澳洲移民部长干预 儿子患自闭症家庭终获永居权；新报告揭逾半受访澳洲人难以应付生活开支；澳洲营养师谈节食对健康和福祉的影响。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新报告：逾半受访澳洲人难以应付生活开支 选择“不吃饭”生存墨尔本郊区一校车被卡车撞翻 10名儿童不同程度受伤历经8年不确定性：澳洲移民部长干预 儿子患自闭症家庭终获永居权为租户预留的“为租而建”公寓兴起 能否帮助缓解澳洲住房危机？“请别把我们往最坏处想"：学生知道AI的存在 希望大学指导他们使用维州将终于全面改革Myki系统 由新运营商接手分享Latest podcast episodes【正在行动】您如何看待北约再次邀请日韩新澳四国参加北约峰会？中国留学生被迫“虚拟绑架” 警方提醒提防陌生电话【SBS新闻快报】澳洲总理取消与美日印的四方会谈【解读】“难以满足政府的雄心”：新预算带来哪些移民制度变化？