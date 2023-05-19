SBS晚新闻（2023年5月19日）Play04:45SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.88MB) 悉尼北岸三名儿童被车撞到 肇事者被起诉；澳洲税局提醒零工经济纳税人申报所有收入；新西兰旅馆纵火嫌疑人出庭受审。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE副业收入别忘报税 ATO提醒纳税人申报所有收入澳洲出现招聘广告要求ChatGPT技能 AI将给工作场所带来什么变化？悉尼北岸三名儿童被车撞到 肇事青少年被起诉耄耋之年当学生？澳洲93岁华人移民告诉你：学英语永不嫌迟澳洲冬季到来 这些“不健康的”住房是否影响了你？分享Latest podcast episodes在澳洲做激光近视手术 您需了解这些信息澳新逾半数人将近视？盘点控制儿童近视的主要方法SBS早新闻（5月19日）【对话后浪】猜猜，60后与00后谁更能接纳年下恋？