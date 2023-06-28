SBS晚新闻（2023年6月28日）Play06:08SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.08MB) 签证费上涨引发争议 澳洲移民部长回应；澳洲三所高校位列最新QS世界大学排名前20；澳洲政府为帮助难民找工提供资金支持；正值观看鲸鱼季节 澳洲专家解析观鲸关键。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚有望暂停加息？最新通胀率回落至5.6%快过预期签证申请费用上涨引发争议 澳洲移民部长作出回应被少付至少一万澳元薪酬 残障支持工作者贾马尔为捍卫自身权益发声澳洲三所高校冲入最新QS世界大学排名前20正值澳大利亚观鲸季 在哪里可以看到鲸？沉默的“战争”：网络犯罪被严重低估 澳洲近半数电脑用户曾经历分享Latest podcast episodes图书管理员朱金茹：这里的书多 故事更多【SBS学英语】第40集：谈论犯罪【观点】“加息还会继续” 投资置业需谨慎QS世界大学排名前二十 澳洲稳坐三席