SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月14日）Play13:05SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.97MB)Published 14 October 2022 at 9:03amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 14 October 2022 at 9:03amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS新冠感染强制隔离措施正式结束；洪水导致维州塔州多个社区疏散；澳洲电动汽车销量过去一年大幅增加；Advertisement美国与欧盟重申长期支持乌克兰与俄罗斯作战。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】与香港导演一起来场八九十年代经典港产片回忆杀墨尔本Glen Waverley、Box Hill等区发生持械抢劫 警方呼吁社区提供线索新研究披露长期新冠对澳人影响 哪些群体感染可能性最高？新州、维州和塔州将面临更多的大雨、洪水和极端天气分享Latest podcast episodes【对话后浪】与香港导演一起来场八九十年代经典港产片回忆杀【安居澳洲】如何帮助酗酒的亲友？【健身课堂】：推着婴儿车去跑步世界上八分之一的鸟类濒临灭绝