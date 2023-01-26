SBS早新闻（1月27日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

习近平表示，中澳两国为改善关系做出“极努力”；
总理昨天在堪培拉主持澳大利亚日公民入籍仪式；
俄罗斯在美德宣布援乌坦克后空袭乌克兰；
凯特·布兰切特和杨紫琼获奥斯卡最佳女主角提名。

欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

身体形象倡议者布琳姆菲特获颁年度“杰出澳大利亚人奖”

人工智能程序ChatGPT接受美国法学院考试 成绩出人意料

爱丽斯泉激增的犯罪危机引发了遏制暴力的紧急措施

澳洲女演员布兰切特和华裔女演员杨紫琼获奥斯卡最佳女主角提名

分享

Latest podcast episodes

Presentation1.jpg

年度澳大利亚长者入围者郭郑素雯：让“老年大学”成为移民长者融入社区的方式

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年1月26日）

LNY Hurstville.jpg

气排球、音乐会、做灯笼 乔治河市“别开生面”庆祝农历兔年新年

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（1月26日）