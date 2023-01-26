SBS早新闻（1月27日）Play13:59 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.8MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。习近平表示，中澳两国为改善关系做出“极努力”；总理昨天在堪培拉主持澳大利亚日公民入籍仪式；俄罗斯在美德宣布援乌坦克后空袭乌克兰；凯特·布兰切特和杨紫琼获奥斯卡最佳女主角提名。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE身体形象倡议者布琳姆菲特获颁年度“杰出澳大利亚人奖”人工智能程序ChatGPT接受美国法学院考试 成绩出人意料爱丽斯泉激增的犯罪危机引发了遏制暴力的紧急措施澳洲女演员布兰切特和华裔女演员杨紫琼获奥斯卡最佳女主角提名分享Latest podcast episodes年度澳大利亚长者入围者郭郑素雯：让“老年大学”成为移民长者融入社区的方式SBS晚新闻（2023年1月26日）气排球、音乐会、做灯笼 乔治河市“别开生面”庆祝农历兔年新年SBS早新闻（1月26日）