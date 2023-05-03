SBS早新闻（5月4日）Play12:38 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.57MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳政府进行游说 以移除大麦、红酒出口中国禁令联邦政府承诺150万澳元 用于原住民之声公投教育俄罗斯指责乌克兰试图用无人机杀死普京贝尔格莱德发生致命校园枪击 至少9人死亡欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE总理阿尔巴尼斯与查尔斯三世国王会面并宣誓效忠与他人相比 你的养老金水平如何？澳大利亚储备银行主管表示 房价是决定加息的原因分享Latest podcast episodes【澳洲经济观察】88万澳人固定房贷将到期 持续加息加之高通胀可堪重负？总理阿尔巴尼斯与查尔斯三世国王会面并宣誓效忠SBS晚新闻（2023年5月3日）55岁以上人群的寻工津贴可能会上涨