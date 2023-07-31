SBS早新闻（8月1日）Play11:53 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.89MB) 储行或于今天宣布连续第13次加息；澳洲女足4:0战胜加拿大队晋级世界杯16强；联合国未宣布将大堡礁列入“世界濒危遗产名录”；欧元区通胀率在7月份进一步下降。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲女足4比0击败加拿大队，进入女足世界杯16强零售巨头Costco产品涉虚假陈述 被ACCC判罚两大诱因吸引城市人迁居乡镇 新州西澳小镇成热点只许州官放火？安德鲁斯旧照曝光被批虚伪【SBS新闻快报】坠海士兵已无生还希望 澳军方称不弃“护身军刀”军演分享Latest podcast episodes西悉尼建设全澳第二大废水回收工厂 预计和新机场同年竣工【空中汽车诊所】汽车机油更换不久就变黑 是机油质量不好吗？2023或成有纪录以来最热一年 欧洲再遭热浪侵袭【观点】“在家工作是人事管理面临的新挑战 不应因噎废食”