SBS早新闻（8月1日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

储行或于今天宣布连续第13次加息；澳洲女足4:0战胜加拿大队晋级世界杯16强；联合国未宣布将大堡礁列入“世界濒危遗产名录”；欧元区通胀率在7月份进一步下降。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

澳洲女足4比0击败加拿大队，进入女足世界杯16强

零售巨头Costco产品涉虚假陈述 被ACCC判罚

两大诱因吸引城市人迁居乡镇 新州西澳小镇成热点

只许州官放火？安德鲁斯旧照曝光被批虚伪

【SBS新闻快报】坠海士兵已无生还希望 澳军方称不弃“护身军刀”军演

分享

Latest podcast episodes

Sydney Water is planning an Advanced Water Recycling Centre (AWRC) at Kemps Creek..png

西悉尼建设全澳第二大废水回收工厂 预计和新机场同年竣工

oil-g67a49ef3e_1920.jpg

【空中汽车诊所】汽车机油更换不久就变黑 是机油质量不好吗？

ITALY WEATHER HEATWAVE

2023或成有纪录以来最热一年 欧洲再遭热浪侵袭

Settlement Guide: Your rights and obligations when working from home

【观点】“在家工作是人事管理面临的新挑战 不应因噎废食”