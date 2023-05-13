SBS早新闻（2023年5月13日）Play12:24 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.35MB) 澳洲对华贸易关系再现缓和迹象；虚拟绑架骗局针对中国国际学生；工党政府批准上台后首个新煤矿；巴基斯坦前总理伊姆兰·汗获释（点击音频，收听完整节目）。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORESBS晚新闻（2023年5月12日）【圆桌健谈】医生详解：两种新冠口服药有何区别 库存如何 怎样购买？澳贸易部长访华 冀所有主要贸易限制年底前取消中国外长秦刚计划访澳 澳中贸易关系再现缓和迹象分享Latest podcast episodes母亲节心理热线：20年了，我每天都在怀念她【母亲节心理热线】说出您与母亲的故事SBS晚新闻（2023年5月12日）阿德莱德山间的“美味大块头”山珍到底长什么样？