【SBS新闻快报】加拿大野火肆虐 烟霾笼罩美国

【SBS新闻快报】加拿大野火肆虐 烟霾笼罩美国Play04:30纽约市的天际线在空气质量不好的时候，因为加拿大野火的烟雾被风带进来。 Credit: Lev Radin/Sipa USA下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.46MB) 这是悉尼民众在前两年大规模山火期间习以为常的景象：橙色的浓雾笼罩着这座海港城市，遮挡了阳光。同样的现象现在正在美国和加拿大的东海岸发生。日前，烟霾已致美国白宫骄傲月活动推迟，学校停课，航班延误，急诊室哮喘就诊人数激增。更多内容欢迎您点击页面上方音频进行收听。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【SBS新闻快报】澳洲国会大厦布列塔尼·希金斯强奸指控最新进展【SBS新闻快报】上周中国发生了什么？（5月29日-6月4日）【SBS新闻快报】澳洲总理取消与美日印的四方会谈【SBS新闻快报】当局拨款数百万澳元成立澳大利亚国家反诈中心【SBS新闻快报】新州警方捣毁悉尼华人区涉嫌非法赌博窝点【SBS新闻快报】澳大利亚二手车市场价格开始回落【SBS新闻快报】七月起新财年澳洲四大签证变化分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年6月9日）“在大洋洲和大家一起开心”：黄西开启澳新脱口秀巡演生活入不敷出 更多澳洲人只得打第二份工研究揭澳人长周末溺亡风险翻倍 国王生日小长假需注意哪些？