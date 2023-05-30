【SBS新闻快报】桑德森赢得西澳工党关键投票 成为继任州长最有利人选

WA Premier Mark McGowan says unknown source of new COVID-19 cases in Queensland has prompted the stricter border restrictions.

在麦高文宣布辞去西澳州长的职务后，西澳州卫生厅长桑德森成为了接替麦高文的最有力人选。 Source: AAP

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在麦高文宣布辞去西澳州长的职务后，西澳州卫生厅长桑德森成为了接替麦高文的最有力人选。

在马克·麦高文（Mark McGowan）宣布辞去西澳州长的职务后，西澳州卫生部长安柏-杰德·桑德森（Amber-Jade Sanderson），成为了接替麦高文的最有力人选。

5月30日上午，西澳州议会的议员们与联合工人工会（United Workers Union），在珀斯的工会总部召开会议，就下一任西澳州长人选进行投票。

最终，桑德森击败了西澳副州长罗杰·库克（Roger Cook），获得了绝大多数人的支持。副州长库克和桑德森女士都属于西澳工党中的左派，该派别在党内占据主导地位。

在桑德森女士向记者发表讲话后，库克先生突然离开会议，并未向媒体发表任何评论。

出席会议的议员之一戴夫·凯利（Dave Kelly）在桑德森女士之后简短发言。

他说：“她将会做得很好。我对罗杰非常敬重。我们将继续推进这个过程。”

另一个可能接替麦高文担任州长的是交通厅长丽塔·萨菲奥蒂（Rita Saffioti）。与麦高文一样，萨菲奥蒂不属于任何派别，但可能会得到一些来自党内右派的支持。

经证实，她正在就竞选州长，征求党内议员的意见。

会议于上午10点左右在位于珀斯Hay Street的UnionsWA总部开始。

州级引入的规定意味着如果有两个或更多人提名竞选州长一职，将启动一个漫长的程序，要求党内所有基层成员进行投票。

西澳工党希望避免的主要问题是长时间的领导选举——这可能需要长达五周的时间。
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【SBS新闻快报】马克·麦高文辞去西澳州长职务

避免这种情况的关键是迅速确定继任人选。

议会将在两星期后开会，一些议员希望尽快有一个协商一致的候选人，以便从麦高文的领导中顺利过渡。

前西澳州州长杰夫·加洛普（Geoff Gallop）表示，麦高文的继任者肩负着重任，但他对党的未来前景充满信心。

他说：“里面有很多潜在的领导者，所以我非常有信心，整个过程的最后结果将确保西澳继续拥有良好的政府。”

“派系在工党政治中确实起着一定的作用，麦高文当然克服了这个问题。他被视为一个超越派系的人，所以这是一大挑战。

“重要的是，得到这个职位的人要超越这一点，确保他或她是为了西澳全体人民的利益而执政。”

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