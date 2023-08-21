工党全国会议呼吁将“原住民议会之声”写入宪法

“我还没开始，你们就让我哭了……”





澳大利亚原住民事务部长贝妮（Linda Burney）在工党全国会议的最后一天，也就是8月19日走上讲台时心情激动。





贝妮参与集会支持政府的“原住民议会之声”宣传活动。





“代表们，我无法独自赢得这场胜利，我们必须共同努力。我们要走出去，去敲开居民的门，与你们的社区居民对话。”





“原住民议会之声”、条约法则的政策是在布里斯班召开的工党全国会议最后一天的焦点。





总理阿尔巴尼斯在讲话中恳求代表们走出去，赢得民心。





“在座的所有人，以及我们参与这个活动的更广大范围的所有人，都举起了手表示愿意参与其中，付诸行动，做出改变。我希望你们走出去，以前所未有的方式进行这场宣传活动。”





维多利亚州工党成员、约塔族（Yorta）妇女瓦特 (Sheena Watt) 也响应了这些呼吁。





“在座各位，当你们在公投后几天醒来时。我希望你们问自己一个问题：我是不是对我的原住民同志们给予了绝对的支持？答案最好是‘是的’！”





与此同时，那些反对“议会之声”的人正在动员他人，以获得支持。





上周六在悉尼举行的保守党政治行动会议上，前总理阿博特（Tony Abbott ）表示，“原住民议会之声”将把受害者身份写入宪法。





反对党原住民事务部长普莱斯 (Jacinta Nampajimpa Price ) 也坚决反对阿尔巴尼斯的公投。





“政府完全没有采取任何措施来改善我们最边缘化的澳大利亚人的生活。相反，我们的总理如此关心自己的受欢迎程度，以至于他愿意为了媒体和他的精英同僚而撕裂这个国家......这是耻辱。”





绿党来到工党会场，要求在住房问题上采取更多行动，这也引发了政治反对。



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绿党议员，同时也是代表租客利益的著名发言人钱德勒-马瑟（Max Chandler Mather）谴责了政府的住房政策。





“今天的这次集会只是对工党发出的警告，工党已经真正决定放弃全国三分之一的租客。他们为房地产投资者锁定了390亿澳元的税收优惠，他们却告诉租客说他们必须承担每年额外50亿澳元的租金上涨，人们不会忍受这一点。”





在为期三天的工党全国会议期间，工党还必须应对党内的分歧。





尽管大约四分之一的代表强烈反对奥库斯（AUKUS）核潜艇交易，但总理阿尔巴尼斯还是设法为3680亿澳元的奥库斯核潜艇交易获得了足够的支持。





继澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）之后，阿尔巴尼斯出人意料地为奥库斯提出了理由。





“我根据建议和分析得出的立场是，核动力潜艇是澳大利亚未来所需要的。随着时间的推移，潜艇对我们作为一个岛屿的防御能力的重要性将会增加。”





代表们未能就超额利润税，即对40%的超额利润征税的提议达成一致，但通过了一项动议，利用累进和可持续税收制度的资金，增加政府对社会保障房和经济适用房的投资。





会议还讨论了处理寻求庇护者的保护申请时给予其学习和工作权利的修正案。





工党还承诺增加对外援助并解决年轻人大学债务的压力。





那些希望进一步改变党纲的人需要等待三年直到下一次全国会议的召开。





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