眼科研究新突破：为成千上万角膜缘干细胞缺乏症患者带来重见光明的希望

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为治疗角膜缘干细胞缺乏而开发的一种手术的早期研究结果已经公布，这为成千上万因化学烧伤、佩戴隐形眼镜等造成的角膜疾病患者带来了希望（点击播客收听详情）。

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眼科研究新突破：为成千上万角膜缘干细胞缺乏症患者带来重见光明的希望

SBS Chinese

21/08/202304:02
“我只是大喊，‘蒂姆，快拨打 911’ ，因为我知道情况不妙。我走到水槽边，拼命睁开眼睛，试图冲洗它。”

菲尔·杜斯特（Phil Durst）回忆说，商用洗碗机中的化学物质喷入他的眼睛后，他不得不用手抓自己的脸，他说这是他有生以来感受到的最难以形容的疼痛。

这名来自美国阿拉巴马州的 51 岁男子患有角膜缘干细胞缺乏症（limbal stem cell deficiency，LSCD），这是一种可能在化学烧伤和其他眼部损伤后发生的角膜疾病。

在杜斯特的病例中，2017 年的一次工伤事故烧伤了他的左眼，夺走了他的视力，导致他无法忍受光线，每天都要承受四到五次头痛。

乌拉·尤尔库纳斯（Ula Jurkunas）博士是世界上最大的视力和听力研究中心马萨诸塞州眼耳科医院（Cornea Service at Mass Eye and Ear）角膜服务部的副主任，他解释说，角膜缘细胞丧失的原因多种多样。

“这些疾病通常是由化学烧伤、感染、佩戴隐形眼镜和许多其他原因引起的。”

杜斯特先生最近接受了一项实验性手术，旨在用另一只眼睛的干细胞治疗一只眼睛的严重损伤。

他是接受该手术的四名患者中的第一位。
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最初阶段的研究结果发表在《科学进展》（Science Advances）杂志上，更大规模的研究正在进行中。

尤尔库纳斯博士详细介绍了这项进程。

“在这项研究中，我们能够使用患者自身健康眼球的干细胞，并在患病眼球中再生干细胞。我们在2006年开始这个项目，当时我还是一名初级教员，做这种类型的研究似乎就像一项无法完成的任务。当时没有人在做，我们必须从头开始。”

在波士顿丹娜-法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）的实验室里，这项实验性的技术将提取的干细胞扩增并发展成移植体。 

几周后，干细胞被送回，移植到受损的眼睛里。

杜斯特先生是2018年接受该手术的第一位患者，他目前取得的手术结果鼓舞人心。

他说，这项研究改变了他的生活。

“我从完全失明、头痛欲裂、思考自己还能不能再活一天，真的觉得自己不能再这样下去了。到现在——我不知道还能说什么，如果尤尔库纳斯博士没有做出决定，研究出我们需要的东西，我今天可能就不会在这里了，因为其他人都说无能为力。”

尤尔库纳斯博士说，这项技术有朝一日可以帮助成千上万人。
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干细胞研究已经进行了近二十年，专家们说，干细胞移植为几乎别无选择的人带来了希望。

尤尔库纳斯博士说，研究工作分阶段进行，但任务是明确的。

“手术的目标首先是改善患者的症状，使他们不再疼痛和对光敏感。然后，当然是恢复视力。”

研究中的所有患者的角膜表面都得到了修复，目前正在接受持续治疗。

研究人员正在确定下一阶段的临床试验，其中包括 15 名患者。

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