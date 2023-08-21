LISTEN TO 眼科研究新突破：为成千上万角膜缘干细胞缺乏症患者带来重见光明的希望 SBS Chinese 21/08/2023 04:02 Play

“我只是大喊，‘蒂姆，快拨打 911’ ，因为我知道情况不妙。我走到水槽边，拼命睁开眼睛，试图冲洗它。”





菲尔·杜斯特（Phil Durst）回忆说，商用洗碗机中的化学物质喷入他的眼睛后，他不得不用手抓自己的脸，他说这是他有生以来感受到的最难以形容的疼痛。





这名来自美国阿拉巴马州的 51 岁男子患有角膜缘干细胞缺乏症（limbal stem cell deficiency，LSCD），这是一种可能在化学烧伤和其他眼部损伤后发生的角膜疾病。





在杜斯特的病例中，2017 年的一次工伤事故烧伤了他的左眼，夺走了他的视力，导致他无法忍受光线，每天都要承受四到五次头痛。





乌拉·尤尔库纳斯（Ula Jurkunas）博士是世界上最大的视力和听力研究中心马萨诸塞州眼耳科医院（Cornea Service at Mass Eye and Ear）角膜服务部的副主任，他解释说，角膜缘细胞丧失的原因多种多样。





“这些疾病通常是由化学烧伤、感染、佩戴隐形眼镜和许多其他原因引起的。”





杜斯特先生最近接受了一项实验性手术，旨在用另一只眼睛的干细胞治疗一只眼睛的严重损伤。





他是接受该手术的四名患者中的第一位。



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最初阶段的研究结果发表在《科学进展》（Science Advances）杂志上，更大规模的研究正在进行中。





尤尔库纳斯博士详细介绍了这项进程。





“在这项研究中，我们能够使用患者自身健康眼球的干细胞，并在患病眼球中再生干细胞。我们在2006年开始这个项目，当时我还是一名初级教员，做这种类型的研究似乎就像一项无法完成的任务。当时没有人在做，我们必须从头开始。”





在波士顿丹娜-法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）的实验室里，这项实验性的技术将提取的干细胞扩增并发展成移植体。





几周后，干细胞被送回，移植到受损的眼睛里。





杜斯特先生是2018年接受该手术的第一位患者，他目前取得的手术结果鼓舞人心。





他说，这项研究改变了他的生活。





“我从完全失明、头痛欲裂、思考自己还能不能再活一天，真的觉得自己不能再这样下去了。到现在——我不知道还能说什么，如果尤尔库纳斯博士没有做出决定，研究出我们需要的东西，我今天可能就不会在这里了，因为其他人都说无能为力。”





尤尔库纳斯博士说，这项技术有朝一日可以帮助成千上万人。



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干细胞研究已经进行了近二十年，专家们说，干细胞移植为几乎别无选择的人带来了希望。





尤尔库纳斯博士说，研究工作分阶段进行，但任务是明确的。





“手术的目标首先是改善患者的症状，使他们不再疼痛和对光敏感。然后，当然是恢复视力。”





研究中的所有患者的角膜表面都得到了修复，目前正在接受持续治疗。





研究人员正在确定下一阶段的临床试验，其中包括 15 名患者。



