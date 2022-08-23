【疫苗快报】TGA批准新型新冠口服药物 新州州长希望推动缩短隔离期

要点 TGA批准了一种用于治疗新冠的新型口服药物，主要用于治疗中度至重度新冠住院患者

新州州长希望推动缩短新冠隔离期，但流行病学家称为时尚早

辉瑞已就针对Omicron变种的新加强针寻求FDA批准

TGA批准了一种用于治疗新冠的新型口服药物

澳大利亚药监局（TGA）已经对一种新型的新冠口服药物sabizabulin授予了临时批准，这一名为萨比杂卟啉的药物被称为全球首个新冠重症口服药。用于治疗中度至重度新冠感染的住院患者。





药监局在最新声明当中表示已对该药物授予审查资格（provisional determination），这意味着该公司有六个月的时间申请注册该药物的市场许可。审查资格的授予先于市场许可申请，（药监局）并不保证该申请会获得批准。





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声明说，对中度至重度新冠住院患者进行的临床试验结果显示，与安慰剂相比，这一新型新冠口服药物显著减少了患者的整体住院时间、重症监护时间、呼吸机需求或死亡的概率。





该口服药的作用机制与目前已获得药监局临时批准的其它新冠口服药物治疗方法不同。





该药物被认为能够干扰新冠病毒进入和离开细胞的能力，从而限制其传播。此外，它还可能抑制感染后可能会发生的一些炎症反应。



新州州长希望推动缩短新冠隔离期

新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）表示，在8月31日的全国内阁会议上将把缩短隔离期的问题重新列入议程。





他之前提出将新冠阳性者隔离期从7天缩至5天，并希望总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）以及其他同僚在春季来临时重新考虑这一问题。





周一，佩洛提对记者表示：“鉴于目前状况，我们应有一个全国性的方法……这比各州（领地）各行其是更为有益。”





去年年底，在澳大利亚第一波Omicron疫情中，感染新冠的工作者进行隔离，这使服务、企业和供应链受到限制；随后大多数州和领地将隔离期从14天减至7天。





美国目前建议新冠阳性者隔离期为5天；在英国，新冠感染者无法律义务进行自我隔离。





南澳大学流行病学家阿德里安·埃斯特曼（Adrian Esterman）认为，现在缩短强制的隔离期为时尚早。





他对澳联社（AAP）说：“三分之二的感染者在5天后仍具传染性。”





佩洛提表示，澳大利亚对新冠的应对措施须随着病毒发展而相应改变，但无论隔离期如何设置，对工作者的支持都应该保持。





他说：“如果州政府、联邦政府强制要求人们隔离，（政府）应该补偿他们。”





在上个月全国内阁会议上，缩短隔离期的建议被提出，但没有得到医学专家的支持。





7月18日，总理阿尔巴尼斯表示，首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）教授的建议是，“现在肯定不是重新考虑此事的时候”。





维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）表示同意，认为将会在某个阶段取消强制隔离，但在仲冬期间，这不是“正确的做法”。





维州政府发言人在给澳联社的一份声明中说：“我们将考虑澳大利亚健康保护高层委员会（AHPPC）关于隔离期的建议，并考虑他们所提出的任何改变。”



辉瑞已就针对Omicron变种的新加强针寻求FDA批准

辉瑞（Pfizer）公司已经寻求美国食品药品监督管理局（FDA）批准一种针对Omicron BA.4和BA.5亚变种的加强针。





此前，FDA命令疫苗制造商调整他们的疫苗以针对 BA.4 和 BA.5亚变种，因为它们比以往的毒株都更能避开早期疫苗接种或感染带来的新冠免疫力。





辉瑞的目标是为 12 岁及以上的人提供更新的加强针，如果 FDA 迅速批准这一修改后的疫苗，该疫苗可能会在几周内开始推广。





而莫德纳（Moderna ）预计将很快提交类似的申请，用于其公司的更新版成人加强针。





然而，一些传染病和公共卫生专家呼吁 FDA 和疫苗公司在获得授权之前提供更多关于新疫苗的数据。





辉瑞公司针对 Omicron BA.4 和 BA.5 的公开可用数据目前很少，而且都是基于对小鼠的研究。6 月，辉瑞公司向 FDA 的独立疫苗咨询委员会提交了数据，该数据显示，与原始疫苗相比，接种二价 Omicron 疫苗可使小鼠体内的抗体增加约 2.6 倍。





FDA 咨询委员会成员 奥非特（Paul Offit）博士表示，包含 Omicron 亚变种的疫苗将增强人类的免疫反应是合理的。但来自小鼠的数据还不足以证明情况确实如此。





他说，疫苗公司和 FDA 需要向公众提供人体数据，显示与原始疫苗相比，针对Omicron BA.4 和 BA.5 的新疫苗也能显著增加人体中的中和抗体水平。





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