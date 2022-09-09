【疫苗快报】航班口罩要求与无症状感染者隔离期新规即日起生效

要点 澳洲国际国内航班乘客的口罩佩戴规定即日起取消

无症状新冠感染者隔离期正式缩短至五天

印度和中国批准免注射新冠疫苗

澳洲国际国内航班乘客的口罩佩戴规定即日起取消

随着澳大利亚各地放松疫情防控措施，当局不再要求入境国际航班上的乘客佩戴口罩。





从9月9周五日凌晨12:01起，澳大利亚取消了在入境国际航班上要求佩戴口罩的相关规定。





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不过，当局仍建议旅客考虑佩戴口罩。





另外，从周五开始，澳大利亚国内航班也不再要求旅客佩戴口罩。





联邦卫生部长马克·巴特勒（Minister Mark）表示，这一改变得到了首席医疗官的支持。





他说：“我鼓励每一位海外旅游的人都要警惕新冠的持续风险，并采取个人预防措施，阻止传播，保持安全。”





据悉，澳大利亚2021年1月引入了在入境国际航班上佩戴口罩的要求。



无症状新冠感染者隔离期正式缩短至五天

除此之外，从9月9日周五开始，新冠检测呈阳性的无症状澳大利亚人自我隔离期正式从七天缩短至五天。





然而，出现急性症状的居民，例如喉咙痛、流鼻涕、咳嗽或呼吸急促，仍然必须从检测之日起自我隔离七天。





本周五，澳大利亚健康保护主要委员会（AHPCC）强烈建议无症状居民在七天内不要访问高风险场所。





高风险环境包括医院场所、公共诊所、私人医疗机构、老年护理机构和残障人士护理机构。





该委员会没有建议对密切接触者的管理措施进行任何改变。





除上述新规之外，澳大利亚本周开始放宽的新冠相关规定还包括，全国范围内将新冠感染和死亡数据的公布频率从每天公布改为一周公布一次。





新州、南澳州、北领地和首都领地本周五开始停止数据的每日公布，而其它司法管辖区将从周六开始停止数据日更。





除此之外，从周五开始，西澳居民在乘坐公共交通工具以及出租车和拼车时，也不再被强制要求佩戴口罩了。预计其它司法管辖区也会效仿这一举措。



印度和中国批准免注射新冠疫苗

印度和中国已经确定了新的新冠疫苗接种方法——两种无针选择，一种喷在鼻腔，另一种通过口部吸入。





印度监管机构周二批准了巴拉特生物科技公司（Bharat Biotech）的鼻腔版本新冠疫苗，作为尚未接种疫苗的人士的一种选择。





印度卫生部长曼苏赫·曼达维亚（Mansukh Mandaviya）在推特上发文表示：“这一举措将进一步加强我们共同抗击这一流行病的斗争。”





目前尚不清楚鼻腔疫苗的效果如何——巴拉特公司没有立即公布其研究结果，也没有说明这一疫苗新选项将在多长时间内推出。





而康希诺生物（CanSino Biologics）则于上周日宣布，中国监管机构已批准该公司研发的新冠疫苗的吸入版本用作加强剂。





该疫苗通过雾化器给药，在肺部的呼吸道黏膜中产生免疫反应。





该公司指出，研究的初步结果表明，该疫苗在吸入后提升了免疫保护水平。





目前尚不清楚该疫苗能否提高免疫效力，或者吸入式加强剂将在多长时间内上市。





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