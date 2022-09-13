【疫苗快报】莫德纳二价加强针正式获批用于18岁及以上人群

要点 莫德纳二价加强针正式获批，首批已运抵澳洲

无症状病例解除隔离后两天仍需佩戴口罩，密接规定保持不变

新研究发现有心理困扰的人士患长期新冠风险更高

澳人如今可以选择预约接种莫德纳二价加强针

澳大利亚已批准莫德纳（Moderna）公司的二价新冠疫苗用于18岁及以上人群的加强针。





这一新型加强疫苗对新冠原始毒株和多种Omicron亚变种提供更好的保护。





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卫生部长马克·巴特勒表示，首批莫德纳二价疫苗已经运抵澳洲并正在接受批量检测。





据悉，一旦现有的莫德纳新冠疫苗库存用尽，便会推出新的二价疫苗。





澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）表示，莫德纳二价疫苗对多种 Omicron 亚变种（包括 BA.1 和 BA.4/BA.5）产生的抗体反应，与原始疫苗相比高出 1.6 至 1.9 倍。





咨询小组称：“在接种二价疫苗作为第二针加强针后，最常见的不良反应是注射部位疼痛、疲劳和头痛。”





“没有理由相信莫德纳二价疫苗的安全性与其它莫德纳mRNA 疫苗有任何不同。”





咨询小组表示，目前将继续维持其对加强针接种的建议。





没有其它风险因素的 30至49 岁人士可以选择接种第二针加强针；而咨询小组特别推荐50 岁及以上人士接种第二针加强针。



无症状病例解除隔离后两天仍需佩戴口罩 密接规定保持不变

北领地卫生当局表示，结束五天自我隔离期的新冠阳性病例在解除隔离后两天内，外出时必须佩戴口罩。





上周五（9月9日），根据澳大利亚健康保护主要委员会（AHPPC）向全国内阁提出的建议，北领地与其它司法管辖区一道，将新冠阳性但无症状患者的自我隔离期从七天减少到了五天。





北领地卫生部门代理首席卫生官查尔斯·佩恩（Charles Pain）博士表示，这一变化将确保劳动力能够继续流动，同时也确保社区安全。





已于9月9日生效的全澳隔离和口罩规定变化包括：



在新冠检测呈阳性后，开始隔离五天，无症状患者可以在第五天中午12点解除隔离；

解除隔离后的两天内，外出时必须佩戴口罩，并不得进入高风险设施，除非他们居住在该处或需要使用其服务；

在高风险环境中工作的人士，包括老年护理和残障人士护理工作者，在开始隔离后七天内不得重返工作岗位，但可以在第五天解除隔离以进行日常活动。





另外，南澳州卫生当局本周一也澄清，密切接触者在接触日期后的七天内仍然必须遵循新冠安全指南。





他们需要在住所外任何室内环境中佩戴口罩，还必须通知其雇主、学校或托儿所，并避免在医院等高风险环境中工作。





除此之外，密切接触者需要在七天内每天离家前进行检测且结果呈阴性。所有密切接触者必须在第六天进行检测，无论是否需要离家。





另外，密切接触者出现任何症状或检测呈阳性后，需立即进行隔离。





其它州和领地也陆续提供了明确的相关规定。





澳大利亚健康保护主要委员会上周建议，有关密切接触的规则不应该被改变。



新研究发现有心理困扰的人士患长期新冠风险更高

一项发表在医学期刊Jama Network上的新研究发现，有心理困扰的人患上长期新冠和相关疾病的风险更高。





心理困扰包括抑郁、焦虑、担忧、感知压力和孤独。





研究发现，在参与研究的新冠阳性患者当中，43.9%报告了有长期新冠或相关疾病，其中86.9%报告其症状持续了两个月或更长时间。





最常见的症状是疲劳、嗅觉或味觉问题、气短、意识模糊/定向障碍/脑雾以及记忆问题。





研究人员指出，进一步的研究应调查减轻痛苦的干预措施是否有助于预防或治疗长期新冠或新冠感染后的相关疾病。





不过，该研究仍有一定局限性，包括研究人群主要为白人及女性，且有很大比例的卫生保健工作者，对数据的普适性带来限制；且受试者的新冠阳性均为自我报告的结果；而测量抑郁与焦虑的研究方式也并非临床诊断。





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