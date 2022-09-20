【疫苗快报】新州南澳州取消公交口罩令 政府再拨14亿支持疫情响应

要点 专家表示免疫力减弱或成未来疫情主要驱动因素

新州南澳州取消公交强制口罩令

老年护理部门疫情严峻，政府再度拨款14亿支持疫情响应

专家：免疫力减弱或成未来疫情主要驱动因素

维州首席卫生官布雷特·萨顿 (Brett Sutton) 在推特发文表示，第二次加强针接种（第四次新冠疫苗接种）可以相当有效地降低死于新冠的风险。





他表示，目前澳大利亚的新冠疫情开始回落至低谷期，感染病例数和住院人数都处于几个月中的较低水平。





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他认为，未来的新冠疫情可能不会像以前那样严重。从前的疫情主要由不同的变种毒株所引起，而未来的疫情可能会由另一个原因所驱动。





萨顿在推特上写道：“即将到来的疫情可能更多地是由减弱的混合免疫（近期感染+疫苗接种）驱动的，而不是任何特定的病毒变种，”因此下一轮新冠疫情可能会比此前的几轮疫情要来得更慢，严重程度也略低一些。





不过，病毒变种总会出现，而变种毒株的免疫逃逸能力不容忽视，因此新冠疫情依旧会有所起伏，所以民众通过接种疫苗来保持免疫力异常重要。





他指出，疫苗研发团队如今正在开发不同的或二价的加强针，但他同时提醒民众，目前“明确的信息”是需要在免疫力下降后及时接种一剂加强针，无论是原始版本的还是二价的加强针。



新州南澳州取消公交强制口罩令

新州和南澳州居民乘坐公共交通工具时不再被强制要求佩戴口罩，而乘坐出租车、使用拼车服务以及在轮渡码头的室内区域时也无需再佩戴口罩。





这些变化在南澳州立即生效，而新州则从周三开始实施。





据悉，西澳州是全澳首个废除公共交通工具口罩规定的司法管辖区，该州已于9月初取消了公交强制口罩令。





然而，全澳范围内的公立医院、私立医疗机构和老年护理机构仍然强制要求佩戴口罩。





多个州纷纷取消公交口罩令之际，维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，维州政府正在审查该州的口罩规定和其它COVID-19限制规定。





据澳联社（AAP）报道，迄今为止维州当局已向在公共交通工具上未遵守口罩规定的通勤者发出了100多份罚款和18.1万份警告。



老年护理部门疫情严峻 政府再度拨款14亿支持疫情响应

尽管新冠限制措施得到了大幅放宽，但澳大利亚正在接近新冠大流行的严峻里程碑。





数据显示，老年护理部门即将记录第4000例与新冠有关的死亡。





截至9月14日的最新统计数据显示，自大流行开始以来，老年护理设施中有3981人死于新冠，而这其中超过3000人是在2022年死亡的，短短9个月的死亡人数已经超过了大流行前两年死亡人数的总和（2021年为231人，2020年为686人）。





本周一，阿尔巴尼斯政府宣布将再拨款14亿澳元来应对新冠疫情的影响，其中大部分资金将用于老年护理行业。





这笔资金将用于继续实施一系列应对措施，这些措施原定于9月30日到期，但将延长到今年年底。





一揽子计划包括对老年护理人员的财政支持，以及对新冠检测、防护设备和药物的资金支持。





政府一直面临压力，要求对老年护理机构提供更多的支持，以应对日益增加的死亡人数。





超过8.4亿澳元的资金将用于政府的老年护理支持计划，而超过2.35亿澳元的资金将被指定用于国家医疗储备中支持老年护理、残障护理和其它服务行业的防护设备、新冠检测和其它用品。





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