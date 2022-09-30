【疫苗快报】全澳各地10月14日起结束新冠强制隔离

要点 全澳各地10月14日起结束新冠强制隔离

国防军对老年护理机构的支持将于周五结束

5岁以下幼童新冠加强针已获药监局临时批准

全澳各地10月14日起结束新冠强制隔离

从10月14日起，新冠检测呈阳性的澳大利亚人将无需再进行隔离。





周五举行的全国内阁会议上，联邦与各州及领地领导人“一致”同意这一决定。





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目前，感染新冠但无症状的澳大利亚人被要求自我隔离5天。





澳大利亚首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）表示，澳大利亚对新冠大流行的紧急响应可能已经结束。





但他同时警告说，新冠疫情还没有结束，澳大利亚未来的疫情可能与今年早些时候的类似。





凯利教授表示，目前澳大利亚的新冠感染率、住院率、重症监护率和老年护理机构的疫情爆发率都处于较低水平。





他提到，澳大利亚人目前拥有非常高的混合免疫力以及社区中的疫苗高接种率：“特别是在那些高度脆弱的社区——包括老年人、老年护理从业者以及残障人士等都有很高的接种率。”





凯利教授补充说：“我认为，从公共卫生的角度来看，此时解除（新冠阳性患者的）强制隔离是合理的举措。”





在回答关于自愿自我隔离的问题时，凯利教授表示，在感染的最初两三天，人们的传染性最强，而在出现症状时更可能具有传染性。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，政府将会根据健康建议和情况改变其立场，并表示领导人们已就继续开展活动让人们了解接种疫苗的必要性一事展开了讨论。





“我们将继续在高风险地区提供支持，我们将继续关注这些问题，并将在12月再次进行讨论。”





取消强制隔离期的决定意味着受COVID影响的工作者的大流行病假灾难补助金也将于10月14日起结束。





阿尔巴尼斯说：“新冠大流行病假灾难补助金也将随之结束，但需要获得特别支持、处于高风险环境中的工作人员除外。”





国防军对老年护理机构的支持将于周五结束

与此同时，为老年护理行业提供协助的国防部队也将在周五结束他们的任务。





国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）和老年护理部长阿尼卡·威尔斯（Anika Wells）发布的一份联合声明中确认，随着冬季新冠感染高峰期的过去，国防军援助在周五截止后将不会再延长。





威尔斯说：“我们已经不遗余力地应对这一流行病，并在这个冬天支持老年护理部门。”





她指出，来自国防军的支持让该部门处于更强大的地位。





而兼任副总理的马尔斯则表示，澳大利亚国防军的资源必须用于其它优先领域。





在大流行开始时，澳洲国防军作为增援劳动力被调入，以帮助管理老年护理机构的新冠疫情。





“我们需要实现摆脱公共卫生命令的地步，”他说。





“这总是在公共卫生、更广泛的健康问题（如心理健康）、社会福利以及我们整个国家的人们所面临的经济和财政问题之间取得平衡。”





阿尔巴尼斯一直表示，任何变化都需要全国性的共识，就像领导人决定将隔离期从7天削减到5天时那样。





“现在是将澳大利亚国防军资源投入其他优先领域的时候了，”总理说。





5岁以下幼童新冠加强针已获药监局临时批准

9月29日，澳大利亚药监局（TGA）临时批准了辉瑞（Pfizer）公司为6个月至5岁的儿童提供的儿科剂量新冠加强针。





药监局的最新声明称：“正如在年龄较长的群体中所看到的那样，预计针对年幼儿童的疫苗将为他们提供免疫保护，使其免受新冠感染的最严重后果，例如住院或死亡。”





药监局表示，在做出这一监管决定前已仔细考虑了美国的一项正在进行的临床研究的数据。该研究涉及超过 4500 名 6 个月至 5 岁的参与者，结果表明幼龄儿童对疫苗的免疫反应与 5 至 12 岁儿童的免疫反应相似。





该研究还表明，儿童的疫苗安全性与成人相似，观察到的副作用较轻微。





除此之外，药监局上周还临时批准了辉瑞公司为5至11岁儿童提供的加强针。





与所有新冠疫苗一样，儿童加强针在获得药监局临时批准后还需要等待澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）做出接种建议。





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