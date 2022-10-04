【疫苗快报】国际游客在澳可免费接种新冠疫苗 墨尔本隔离中心即将关闭

要点 位于墨尔本北郊米克勒姆的维州隔离中心将于下周关闭

没有医疗保险的人士、海外游客、国际学生、移民工人和寻求庇护者在澳均可免费接种新冠疫苗

医疗专家敦促澳大利亚人在感染新冠后继续进行自我隔离并佩戴口罩

墨尔本新冠隔离中心即将关闭

随着澳大利亚对新冠大流行的响应继续减弱，维州专门建造的隔离设施也即将关闭。





位于墨尔本北郊米克勒姆（Mickleham）、耗资2亿澳元的维州隔离中心（Victorian Quarantine Hub）于今年2月开放，总计接纳了2168名维州居民进行隔离。





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该州当局宣布，这一设施将于下周关闭。





该设施在维州酒店隔离系统漏洞被披露后宣布建造，由联邦政府出资设计与建设，维州政府负责其日常运营管理。





随着对国际入境者检疫隔离要求的取消和新冠病例数的减少，维州警务部长安东尼·卡宾斯（Anthony Carbines）表示该中心已经完成了它的使命。





他说：“澳大利亚在大流行首次爆发之前就需要这类设施——但这一重要的设施如今将作为保障设施而存在，以防未来发生大流行，或在自然灾害等紧急情况下提供住宿安置。”





米克勒姆隔离中心的部分工作人员将继续努力进行收尾关闭工作，并在明年 1 月 1 日将该设施交还给联邦政府。





维州新冠检疫部门（COVID-19 Quarantine Victoria）也将于明年初关闭，其剩余职能将陆续移交给司法部和社区安全部。



国际游客在澳大利亚可免费接种COVID疫苗

当局表示，任何5岁或以上人士在澳大利亚都可以免费接种COVID疫苗。





这包括没有医疗保险的人士、海外游客、国际学生、移民工人和寻求庇护者。





联邦卫生和老年护理部对SBS表示，没有医疗保险的人士可以在 “参与的社区药房”接种疫苗。





“也可以通过联邦疫苗接种诊所和州或领地的疫苗接种诊所进行疫苗接种，”该部门表示。





“有很多地方可以免费接种疫苗。 疫苗诊所搜索工具将帮助您找到最佳地点。每个州和领地卫生部门的网站也有更多关于在当地接种疫苗的信息。”





澳大利亚国立大学传染病专家桑贾亚·塞纳纳亚克（Sanjaya Senanayake）副教授表示，符合条件的游客应该考虑接种加强针。





“从COVID的角度来看，无论您是访问还是居住在澳洲都没有关系。如果您是易感宿主，COVID就会感染您，”他说。





“我们应该为他们提供疫苗接种机会，因为这将使我们的整个人口受益，”他补充道。





另外，塞纳纳亚克还指出，已经有许多试验研究了不同疫苗的混合接种效果，一般的结论是“这样做是安全的”，因此国际游客无需担心自己在澳预约的疫苗与上一针不同会带来不良影响。





“使用不同的疫苗时，您可能会获得更强的免疫反应和稍强烈的症状。”





“因此，对于COVID而言，混合接种疫苗确实没有问题，”他解释道。





然而，澳洲政府强烈鼓励居民在接种不同的疫苗之前，向他们的医生和医疗服务提供者寻求建议。



专家敦促民众在隔离规则废除后继续自我隔离并佩戴口罩

尽管澳大利亚已进入大流行的新阶段并废除了隔离规则，但一个高峰医疗机构敦促澳大利亚人在感染新冠后继续进行自我隔离并佩戴口罩。





上周五，在全国内阁进行讨论后，总理阿尔巴尼斯宣布取消强制隔离期，称“政府没有责任永远掌控人们生活的方方面面”。





目前新冠检测呈阳性的感染者居家五天强制隔离的规定将于 10 月 14 日正式废除。





然而，澳大利亚医学协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）警告说，取消对新冠患者隔离五天的要求可能会导致新一轮疫情。





“新疫情每次出现都会对医院容量产生巨大影响。如果你属于弱势群体，就戴上口罩。如果你确实出现症状了，请尝试通过隔离来减少传播。”





“在这种情况下，让我们重新考虑如何组织更好的空气流通和通风。”





罗布森还敦促人们对疫苗接种保持警惕。他说：“人们不再费心接种加强针，这导致我们的免疫力在很大程度上减弱了。”





他指出，目前住院人数相对较低，因为过去几个月有很多人已经感染过新冠病毒——但随着人们再次感染，这个数字会上升。





他说：“新冠感染病例数看起来人为地低，因为政府让核酸检测变得更加困难，而且没有人愿意自己做抗原检测。”





8 月当选为医学协会主席的罗布森早些时候承认，自大流行开始以来，人们对病毒的态度发生了转变，但他表示，任何涉及“与新冠共存”的方法都意味着同时提高国家医疗系统的能力。





首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）表示当局将密切监测隔离变化对医疗系统的影响。最近几个月的数据显示，尽管公众的隔离期缩短了，但医疗保健和老年护理机构中的新冠疫情数已经下降。





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