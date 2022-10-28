【疫苗快报】政府在联邦预算中承诺再投入26亿澳元用于抗击新冠

要点 政府在联邦预算中承诺再投入26亿澳元用于抗击新冠疫情

当局称夏季新一轮疫情预计将更轻微，持续时间也更短

上海成为全球首个推广吸入式新冠疫苗的城市

政府在联邦预算中承诺再投入26亿澳元用于抗击大流行

本周二，阿尔巴尼斯政府在联邦预算中承诺提供26亿澳元用于应对新冠疫情，这笔资金主要用于疫苗和个人防护设备。





然而，工党政府面临的批评是，它没有像美国和英国那样，为长期新冠（Long COVID）分配具体的资金。





Advertisement

联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）在回应这一批评时说，他的政府一直在资助针对长期新冠症状的研究。





他说：“一系列的研究项目已经进行了一段时间。各州政府也设立了许多长期新冠诊所，以专门支持长期新冠患者的需求。”





他表示，众议院健康问题常务委员会已经开始对长期新冠问题展开调查，并已举行了多次听证会。





巴特勒称，政府正在等待该委员会的报告。



当局称夏季新一轮疫情预计将更轻微

工党政府决定在12月结束与各州或领地对半分摊新冠疫情相关开支的安排，这引起了澳大利亚医学协会（AMA）的批评。





该协会表示，此举将对医院系统产生“毁灭性的影响”。





AMA主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）教授此前曾表示，未来若暴发严重的新冠疫情，可能会压倒目前已因择期手术“巨量积压”而不堪重负的医疗系统。





而巴特勒表示，预算案中对各地医疗系统的拨款额是根据各州和领地政府向联邦医疗基金管理部门提交的建议所决定的。





另外，他强调尽管强制自我隔离规定于10月14日结束后引发了人们对疫情反弹的担忧，但近期新冠病例确实有所下降。





除此之外，他还表示已收到了一些州的首席卫生官员关于夏季新一轮疫情的建议。





巴特勒部长说：“尽管一些模型预计夏季可能会出现另一波疫情，但他们中的一些人现在预计这波疫情会较几个月前的情况更弱、更短。”



上海成为全球首个使用吸入式新冠疫苗的城市

上海成为了全球首个推广吸入式新冠疫苗的城市。这种疫苗由中国公司康希诺生物股份（CanSino Biologics Incorporated）研发，于9月获得批准。





据当地媒体第一财经报道，上海已对18岁及以上人群启动吸入用重组冠病疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫预约登记，并从10月26日起启动了加强免疫免费接种程序。





中国官媒发布的网上视频显示，人们在社区卫生中心把一个半透明白色杯子的短喷嘴放入口中，配文说在缓慢吸入后要屏住呼吸5秒钟，整个过程耗时约20秒。





一名市民形容“就像喝了一杯奶茶”，“当我把它吸进去的时候，它的味道有点甜”。





这也是吸入式疫苗获得中国国家药监局紧急使用授权批准以来的首次大规模加强免疫接种。





上个月，中国批准了该吸入式新冠疫苗，作为康希诺生物一次性腺病毒疫苗的气溶胶版本。





康希诺表示，这种吸入式疫苗已经在中国、匈牙利、巴基斯坦、马来西亚、阿根廷和墨西哥完成了临床试验。





除此之外，印度的监管机构也批准了一种无针疫苗，通过鼻腔给药，但是尚未推出。这款疫苗由美国开发，并授权给印度疫苗制造商巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）。





据世卫组织称，全球还有大约十几种鼻腔疫苗正在进行测试。





以上是今天的疫苗快报，SBS中文普通话节目通过这一播客系列让澳大利亚华人全方位了解新冠疫苗接种计划的全新进展和资讯。您可以搜索关键词 疫苗快报 加 SBS中文 收听、阅读往期节目。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



