【疫苗快报】TGA临时批准辉瑞二价疫苗用于成年人加强针

要点 TGA向辉瑞二价疫苗授予临时批准

新亚变种可能会掀起另一轮新冠疫情

政府将向老年护理部门发放PPE以应对潜在夏季疫情

TGA向辉瑞二价疫苗授予临时批准

澳大利亚药监局（TGA）10月28日发布声明称，已向辉瑞（Pfizer）公司生产的二价新冠疫苗授予临时批准，用于18岁及以上成年人的加强针。





这是第二种获准在澳大利亚使用的二价新冠疫苗。





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声明称，药监局已仔细考虑了一项正在进行的临床研究的数据，数据表明该疫苗作为加强针使用后，受试者对Omicron的BA.1毒株产生了“出色的中和抗体反应”，并对原始毒株产生了类似反应。





药监局表示，评估该疫苗针对BA.4和BA.5亚变种的活性临床研究正在进行中，但初步结果表明该疫苗产生针对这两种亚变种的中和抗体程度略低于BA.1。





声明表示，澳大利亚免疫技术咨询小组 （ATAGI）将在未来几周内就该疫苗的使用推广向政府提供建议。



新亚种恐掀起另一轮新冠疫情

澳大利亚卫生当局正处于警戒状态，因为有传闻表明XBB和BQ.1变种是三周以来新冠病例数首次激增的原因。





XBB是BA.2.10.1和BA.2.75亚变种的重组体。它的全球流行率为1.3%，已在35个国家被检测到。





BQ.1是BA.5的一个亚变种，全球流行率为6%，已在65个国家被发现。





维州首席卫生官布雷特·萨顿（Brett Sutton）表示，XBB和BQ.1感染病例现在占该州总病例的10%左右，并可能超过占主导地位的BA.5亚变种病例。





新州卫生部也表示正在密切关注XBB和BQ.1的出现以及其它国际和本地数据，以评估新变种的增长潜力。





萨顿说，由于民众疫苗接种获得的免疫力正在减弱，而这些新变种还能够逃避过去感染获得的免疫力（包括BA.5感染），因此它们正在海外掀起大量病例新增和住院潮。





世卫组织表示，与欧洲和美国其它正在传播的Omicron亚变种相比，新的亚变种显示出明显的增长优势，值得密切监测，并称有早期证据表明，新亚种与其它正在传播的Omicron亚变种相比，再感染风险更高。





流行病学家凯瑟琳·贝内特（Catherine Bennett）说，这些亚变种似乎没有引起更严重的疾病，但她同样表示新亚种的免疫逃逸能力极强，民众再感染风险很大。





世卫组织称，包括二价疫苗在内的疫苗对新亚种所能提供的保护可能会减少。不过，预计对严重疾病的保护没有重大影响。





贝内特教授说，重要的是每个人都要接种推荐剂量的加强针，特别是那些50岁以上或有潜在疾病的人士。





萨顿教授则提醒居民，接种疫苗、佩戴口罩、确保通风、及时检测、生病时呆在家中和使用新冠治疗药物在减少传播和疾病方面非常有效。



政府将向老年护理部门发放PPE以应对潜在夏季疫情

联邦卫生与老年护理部表示，将从11月初开始向全国各地的老年护理机构发放个人防护设备（PPE），以应对潜在的夏季疫情暴发。





卫生部10月31日发布声明称，个人防护设备将于11月初开始交付，首先供应农村和偏远地区的老年护理机构。





向老年护理部门供应的夏季个人防护设备包将包括三天使用量的防护物品，其中包括防护面罩、手套、防护服、P2或N95口罩、医用外科口罩，供应量由每个机构中居住的老年人人数决定。





声明称，除本次提供的夏季个人防护设备包之外，向当局报告疫情爆发或已暴露在病毒中老年护理机构仍可向当局申请标准和紧急防护设备包。





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