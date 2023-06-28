上周五（6月23日），瓦格纳雇佣军组织的领导者叶夫根尼·普里戈津（Yevgeny Prigozhin ）指责俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古发动乌克兰战争是为了获得军功，随后宣布“进军”莫斯科。





在莫斯科当地时间晚上八点半，普里戈津在瓦格纳Telegram频道上表示，他已同意“停止”其部队的行动。





俄罗斯官方媒体报道，将撤销对普里戈津和他的部队的刑事指控。





据报道，周二（6月27日）早些时候，普里戈津在白俄罗斯着陆。





澳大利亚国立大学战略与国防研究中心研究员马修·苏塞克斯（Matthew Sussex）副教授撰文分析称，该事件强烈地表明，几乎每一个俄罗斯安全部门的成员都可能是普里戈津行动的同谋，或者至少是对叛乱事件漠不关心。





瓦格纳叛乱事件会带来哪些影响？在本期节目中，听友们表达了看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】瓦格纳雇佣军组织叛乱事件会带来哪些影响？ SBS Chinese 28/06/2023 25:34 Play

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