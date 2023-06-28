【正在行动】瓦格纳雇佣军组织叛乱事件会带来哪些影响？

Russian Revolt Putin

In this handout photo taken from video released by Prigozhin Press Service, Yevgeny Prigozhin, the owner of the Wagner Group military company, records his video addresses in Rostov-on-Don, Russia, Saturday, June 24, 2023. Credit: Prigozhin Press Service via AP/AAP Image

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上周末，瓦格纳雇佣军组织发动叛乱，并朝莫斯科进军，之后又出人意料地迅速终结。

上周五（6月23日），瓦格纳雇佣军组织的领导者叶夫根尼·普里戈津（Yevgeny Prigozhin ）指责俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古发动乌克兰战争是为了获得军功，随后宣布“进军”莫斯科。

在莫斯科当地时间晚上八点半，普里戈津在瓦格纳Telegram频道上表示，他已同意“停止”其部队的行动。

俄罗斯官方媒体报道，将撤销对普里戈津和他的部队的刑事指控。

据报道，周二（6月27日）早些时候，普里戈津在白俄罗斯着陆。

澳大利亚国立大学战略与国防研究中心研究员马修·苏塞克斯（Matthew Sussex）副教授撰文分析称，该事件强烈地表明，几乎每一个俄罗斯安全部门的成员都可能是普里戈津行动的同谋，或者至少是对叛乱事件漠不关心。

瓦格纳叛乱事件会带来哪些影响？在本期节目中，听友们表达了看法。请您点击收听详细内容。
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【正在行动】瓦格纳雇佣军组织叛乱事件会带来哪些影响？

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28/06/202325:34
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