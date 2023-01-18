【無視禁令】澳網有觀眾展示俄羅斯國旗

要點： 澳洲網球協會表示，經保安交涉後，該名觀眾已移除其展示的俄羅斯國旗。

澳網最初容許觀眾攜帶俄羅斯和白俄羅斯國旗到場，前題是不會干擾賽事。

但在周一的一場比賽中有俄羅斯國旗被放置在場邊，澳洲網球協會隨即表示禁止。

有觀眾被拍攝到無視澳洲網球協會的新禁令，在澳網賽事期間展示俄羅斯和白俄羅斯國旗。





澳洲網球協會最初容許觀眾攜帶俄羅斯和白俄羅斯的橫額到墨爾本公園 (Melbourne Park)，前題是此舉不會干擾賽事。





在周二 (1 月 17 日) 早上，一場有烏克蘭藉球員 Kateryna Baindl 參與比賽中，有俄羅斯國旗在場邊當眼處被展示，主辦方隨即撤回許可。





就在禁令實施幾個小時後，俄羅斯的五號種子魯布烈夫 (Andrey Rublev) 和奧地利選手蒂姆 (Dominic Thiem) 在約翰凱恩球場 (John Cain Arena) 舉行的比賽中，有球迷舉起俄羅斯國旗。





澳洲網球協會發言人向澳聯社說：「周二在約翰凱恩球場的一場比賽中，有觀眾揮動一面被禁止的旗幟，經保安人員交涉後，該旗幟已被移除。」



Spectators displayed a Russian flag during the first-round match between Kateryna Baindl of Ukraine and Kamilla Rakhimova of Russia at the Australian Open. Source: AAP, Supplied / Asanka Brendon Ratnayake 鑑於 俄烏戰事持續 ，來自俄羅斯及其盟友白俄羅斯的球員僅被允許以中立身分參加澳網。





澳洲網球協會最初容許球迷攜帶俄羅斯和白俄羅斯國旗，只要此舉並非為對賽事造成干擾。



但在周一 (16 日) 烏克蘭的 Kateryna Baindl 與俄羅斯的 Kamilla Rakhimova 對疊的三盤比賽中，場邊出現了俄羅斯國旗。





澳洲網球協會在周二發表的一份聲明中表示：「這禁令將立即生效，我們會繼續與球員和球迷合作，確保提供最好的環境來讓大家享受網球 (賽事)。」



澳洲烏克蘭組織聯合會 (Australian Federation of Ukrainian Organisations) 較早前表示，在當眼處展示俄羅斯國旗，是在「嘲諷」澳洲網球協會設定的規則。





聯合會主席 Stefan Romaniw 說：「澳洲網球協會已明確表示，俄羅斯網球運動員不能代表俄羅斯參賽。他們必須以中立的名義作為『獨立球員』出戰，但這有甚麼意義？為甚麼俄羅斯國旗可以被允許出現在球場上？」



收聽節目 基爾喬斯昨突然宣佈退出澳網 梅利苦戰 5 盤爆冷晉級 SBS Chinese 17/01/2023 06:44 Play

俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯和白俄羅斯的網球運動員被逐出比利簡金盃 (Billie Jean King Cup)、戴維斯盃 (Davis Cup) 團體賽和 溫布頓網球公開賽 ，但仍獲准以中立運動員身份參加其他大滿貫賽事。





田徑、足球和花樣滑冰等其他運動項目也實施了類似的禁令。





Romaniw 說，在戰爭期間，一些烏克蘭運動員一直在前線戰鬥，而其他人則無法回國。





他說：「當俄羅斯發射導彈時，烏克蘭運動員就在前線作戰。」





「2022 年 4 月，烏克蘭網球聯會在伊爾平 (Irpin) 郊區的網球中心被俄羅斯軍方夷為平地。烏克蘭的網球運動員無法回國生活、訓練或探親。現在並不是正常時期。」



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