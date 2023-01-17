【毛孩是寶】澳洲十大最受歡迎狗狗品種出爐

很多家庭都很喜歡毛孩，澳洲十大熱搜最受歡迎狗狗品種排行榜出爐，來看看你喜歡的狗狗品種是否澳洲十大。





Hill’s Pet Nutrition Australia 以谷歌搜索量結果來分析及統計在 2019 年 9 月至 2022 年 8 月期間全澳搜索量最高狗狗品種作數據，在470 多個狗狗品種當中，被搜尋次數最多的成為十大熱門狗狗品種。





如果你家的毛孩是查理王貴婦犬（Cavoodle），那就恭喜你了，你的狗狗榮膺今年度最受歡迎的狗狗品種榜首了！根據數據，準寵物主人在谷歌搜尋 Cavoodle 的次數高達 130 萬次，超過任何其他狗狗品種，使這隻擁有可愛面孔的混血兒 （查理王獵犬 cavalier King Charles spaniel和貴賓犬 Poodle）再次奪冠，成為今年澳洲最受歡迎的狗狗品種 。



Cavoodle（查理王貴婦犬）是澳洲最受歡迎的狗狗品種。 Source: Supplied / Andreweatock / Wikimedia Commons 排第二的是大部份人都熟悉的柴犬（Shiba Inu）。柴犬是一種日本獵犬，以其活潑的個性和有點像狐狸般長鼻子臉而聞名。



柴犬（Shiba Inu）是一種日本獵犬。 Source: Supplied / Mameshiba / Wikimedia 而以聰明敏銳、頑皮愛玩但個性固執著稱的邊境牧羊犬（Border collie）則排第三。



邊境牧羊犬（Border collie） Source: Supplied / Janesalwa卜/ Wikimedia 可愛貪玩的貴婦犬（Poodle）緊隨其後排第四。有趣的是，多年深受的家庭喜愛的社交好手金毛尋回犬 （Golden retriever）的搜索熱度卻下降了下滑至排行榜第五位。





而短腳的臘腸犬（Dachshund），也被稱為香腸犬（Sausage dog），卻以超過 90萬次的搜索量躍升至排名第六。





澳洲牧羊犬（Australian shepherd）的搜索量排名第七，較去年上升。





至於敦厚的法國鬥牛犬（French bulldog）就緊隨其後，排在第八位，第九和第十位分別是拉布拉多熱情的拉布拉多犬（Labrador retriever）及無畏的德國牧羊犬（German shepherd）。





下列為本年度熱搜的狗狗品種：





1. 查理王貴賓犬 Cavoodle





2. 柴犬Shiba Inu





3. 邊境牧羊犬Border Collie





4. 貴婦犬Poodle





5. 金毛尋回犬Golden Retriever





6. 臘腸犬Dachshund





7. 澳洲牧羊犬Australian Shepherd





8. 法國鬥牛犬French Bulldog





9. 拉布拉多犬Labrador Retriever





10. 德國牧羊犬German Shepherd





分析更顯示，許多家庭仍在尋找合適的毛孩成為家庭一份子，在2022 年間，與此有關的搜索量達到 1270 萬次之多。





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