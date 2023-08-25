金磚 11 國成形 全球形勢再增暗湧？

要點： 再有六國將加入金磚集團，包括：沙特阿拉伯、伊朗、埃塞俄比亞、埃及、阿根廷和阿聯酋

擴長可能提升該集團的全球影響力。

集團對進一步擴張持開放態度。

今年在南非約翰內斯堡，舉行第十五次金磚國家峰會（8月22日-24日），雖然俄羅斯總統普京未有親身出席會議，但金磚國家仍達成重要共識，允許沙特阿拉伯、伊朗、埃塞俄比亞、埃及、阿根廷和阿聯酋加入組織。





是次是該組織 13 年以來首次擴張。同時，金磚國家的領袖對未來的進一步擴展仍持開放態度。





有數十舍國家表示有興趣加入這個希望可以平衡全球競爭環境的組織。



這次擴張為金磚國家組織增加了經濟實力，當前成員包括中國（全球第二大經濟體）、巴西、俄羅斯、印度和南非。這也可能加強其聲稱的成為全球南方的倡導者的雄心。





但長期以來的緊張關係可能仍然存在，其中一些成員希望將該組織打造成對西方的平衡力量 - 特別是中國、俄羅斯，以及現在的伊朗 - 而其他成員則繼續保持與美國和歐洲的緊密聯繫。





中國國家主席習近平表示：「這次擴張成員具有歷史性」，「這表明金磚國家對於與更廣大的發展中國家保持團結合作的決心。」





六個新的候選國家將於2024年1月1日正式成為成員，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在約翰內斯堡主持的為期三天的領導人峰會上宣佈了這些國家的名稱。





他說:「金磚國家組織已經開啟了新的篇章，致力於建設一個公平的世界，一個公正的世界，也是一個包容和繁榮的世界。」





他更表示就擴張過程的第一階段達成了共識。





沙特外交大臣「費薩爾親王」表示，加入金磚國家集團，可以加深同其他成員國原本已經牢固的「地緣政治關係」。





費薩爾親王說:「沙特與金磚國家集團所有成員國，都擁有牢固的友誼、以及貿易同戰略夥伴關係，沙特亦為成為集團在中東最大的貿易夥伴而感到自豪。」





聯合國秘書長古特雷斯亦參加了星期四（8月24日）的公告，反映出金磚國家組織的影響力不斷增強。他回應了金磚國家長期以來對聯合國安全理事會、國際貨幣基金組織和世界銀行進行改革的呼籲。



