今日大事（7月3日）

澳首個公私營合作小組 打擊投資詐騙

這個小組旨在對特定詐騙行為作出迅速反應，並在騙徒計劃對澳洲人嘗試進行詐騙前將他們粉碎。





國家反詐騙中心的首個部門將專門針對投資詐騙採取行動，澳洲每年有高達10 億元涉及詐欺的損失，當中約有一半是由投資詐騙所造成。





助理財長鍾斯（Stephen Jones）表示，平均每個澳洲人因投資詐騙所造成的損失達到 82,000 澳元。





投資詐騙小組初期將運作六個月，並向反詐騙中心提交報告。



臨時簽證家暴受害人 首獲得與澳洲公民同水平政府支援

因為受到 家庭暴力 對待而逃離的臨時簽證持有者，將首次獲得與澳洲公民同等水平的聯邦政府支援。





澳洲有六分之一的婦女遭受家庭暴力對待，而在移民和難民的婦女當中，這個比例是三分之一。





受家庭暴力對待的臨時簽證持有者往往是最脆弱的一群。





從今天（7月3日）起，政府為移民和難民婦女提供的經濟援助將增加近一倍。





澳洲紅十字會項目主任Vicki Mau表示，增加援助金額將對那些希望逃避家庭暴力的臨時簽證持有者，打了支強心針。





Vicki Mau表示，這項援助對這班受害群體來說有很大幫助，因為他們通常無法獲得支援，例如他們不能申請Centrelink或Medicare。所以，他們很難尋找更廣泛的安全網。而對他們來說，增加援助金額的路仍然很漫長，特別是在他們找到安全感並讓自己安定下來、感到安全、有保障，然後開始為他們的孩子，開始作出下一步的決定。





聯邦政府已承諾在兩年內增加440萬元撥款，預計額外資金將幫助到2,000名臨時簽證持有者。



聯邦政府任命新太平洋問題特使 加強澳洲在區內外交關係

聯邦政府宣佈任命新的太平洋問題特使，以加強澳洲在該地區的外交關係。





外交部高級官員麥當奴 (Ewen McDonald) 將擔任首位特使。





他同時獲任命為斐濟共和國新任高級專員。





麥當奴在過去四年中一直領導太平洋辦公室，他之前曾擔任澳洲駐新西蘭高級專員。





外長黃英賢（Penny Wong）及國際發展太平洋事部長康羅伊（Pat Conroy）在一份聯合聲明中表示，這個新任命反映聯邦政府致力在共同優先事項和價值觀的基礎上，在該地區建立牢固關係所作出的承諾。



澳洲各地數千人參與集會支持原住民之聲入憲

澳洲各地有數千人參與集會，支持將原住民之聲入憲。





其中在雪梨的Come Together for Yes 活動，有數千人參加，類似的活動在全國各大城市亦吸引大批支持者參與。





原住民事務部長貝妮(Linda Burney)在布里斯本的集會上，熱烈呼籲民眾投贊成票，稱這個聲音將為原住民和托勒斯海峽島民的生活帶來實際的改變。





而Bundjulung Yorta-Yorta原住民 Joel Hedger，在坎培拉的活動上發表講話，他表示，原住民之聲入憲將確保原住民和托勒斯海峽島民的聲音，能夠被採納並作出持久的改變。





Joel Hedger 指，原住民之聲入憲可以令對他們來說重要的事情有更大的發言權，亦可改變政府與我們所重視社區的互動方式，「我們的領導力將得到尊重，我們可以一起開始創造一個更美好的未來，而不僅僅是為了我們的社區，而是為了整個國家。」



美國馬里蘭州發生槍擊案 2人死亡

美國馬里蘭州( Maryland)巴爾的摩市(Baltimore)發生槍擊案。在場警員向傳媒表示，事件造成兩人死亡，28人受傷，其中3人情況危殆，暫時未有人被捕。





槍擊發生在當地深夜，巴爾的摩南部一個住宅區舉行社區派對。中槍的全部是成年人。





警員表示，一名18歲女子當場證實死亡，另一名20歲男子送院後證實死亡。有9名傷者由救護車送院，另有20人自行到醫院。



巴黎拉伊萊羅斯市有示威者向市長私家車縱火

不過，巴黎以南的拉伊萊羅斯市( L'Hay-les-Roses)，有示威者偷進市長讓布倫(Vincent Jeanbrun)停泊在寓所外的私家車，並開車撞向屋內，其後縱火燒車。





讓布倫當晚身處市政廳，但他的妻子及兩名子女正在屋內熟睡，其後經後花園逃生時，受到煙花襲擊。





讓布倫對T-F-1電視台表示，妻子在逃走時摔斷腿部，手術後需要三個月康復治療。





讓布倫指，大家都精疲力竭，並且感到悲傷、憤怒和害怕，但大家同時亦要挺身而出。正如他剛來醫院的時候，獲知妻子的手術很順利，不久就會醒來，所以大家要珍惜每一個小小的勝利，小小的幸福。





引發示威的非裔少年的祖母，促請各方保持冷靜，並要求示威者停止暴行。



印尼總統飛抵澳洲 開啟3日訪問行程

印尼總統佐科威今日上午9點飛抵澳洲，開啟3日訪問行程。





他在出發前表示，今次雙邊會談的重點，是確定一份電動車電池生產協議的最後細節。他說印尼和澳洲，分別是世界上鎳和鋰，儲存量和生產力最大的國家，協議對兩國都非常重要。





印尼是東南亞最大經濟體，正以電池和電動車工業地區製造中心作為定位。



印度曼尼普爾邦暴力衝突 再有3人死亡

印度東北部曼尼普爾邦(Manipur)的暴力衝突再造成3人死亡。





曼尼普爾邦(Manipur)的族群之間自5月初爆發衝突以來，已造成至少80人死亡、4萬多人逃離家園。





雖然族群已進行過多輪和談，但就仍然未能制止暴力事件。



更多內容 印度2男疑因牛被殺害 家人望得公義

中國國家副主席韓正呼籲大國之間要建立和平的多邊關係

中國國家副主席韓正在北京清華大學舉行的第十一屆世界和平論壇開幕式發表講話，呼籲大國之間要建立和平的多邊關係。





他表示，中國願意維護多邊主義原則，而開放合作更是各國的迫切需要。





韓正說，有影響力的大國需要共同努力應對全球的緊迫挑戰。他表示， 無論問題多麼複雜、挑戰多麼嚴峻，國際社會特別是有影響力的大國，應旗幟鮮明地根據當事國需要和願望勸和促談、斡旋調停，以對話建互信、以對話解紛爭、以對話促安全。



柬埔寨金邊夜店周六傍晚大火 8人死亡

柬埔寨首都金邊一間夜店在星期六傍晚發生大火，造成8人死亡，包括6名中國人和2名越南人。





當地傳媒報道，身亡的5男1女中國人，年齡介乎23至46歲。其中46歲男死者來自香港，29歲女死者來自湖南，其餘4名男死者來自廣東，另外2名越南人均為變性人。





報道引述警方消息指，夜店老闆是中國人。初步調查相信，火警是電線短路引發。





去年12月，柬埔寨一間賭場失火，造成26人喪生。



團體冀籌百萬 訓練導盲犬

澳洲有超過450,000人患有眼疾，預計糖尿病發病率的上升，將導致低視力和失明的發病率有所提高。





Vision Australia行政總監胡頓（Ron Hooton） 表示，他們的目標是籌集100萬元，用來支付訓練另外20隻導盲犬的費用。



受強風影響 雪梨國際機場今早有約10班國內航班取消

受強風和人手不足影響，雪梨機場只有一條跑道運作，周五至周日期間已有150班航班取消，當中大部分是澳洲維珍航空的航班。





氣象局現已取消新州的強風警告，而在周末，隨著新州學校假期開始，有不少乘客因為航班取消，而在機場客運大樓鼓譟。



報告：男女收入相距大

一份報告指，不同性別的收入差距，公共部門比私營行業要小，但總體而言離男女收入平等還有很遠。





職場性別平等機構發表的快報顯示，在聯邦公共部門任職的女性，平均薪酬達到男同事的百分之88，差距為百分之11.6。





但在私營企業，女性的收入只有男性的百分之77，差距超過兩成。



體育消息

板球方面，澳洲在灰燼杯系列賽第二輪賽事，以43分之差擊敗東道主英格蘭，暫時以二比零的局數領先。





澳洲隊只要在下一局勝出，就會是 22 年來首次再在海外的灰燼杯賽事中勝出。







